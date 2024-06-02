LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2024? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?

LGS sınavıyla öğrenciler yeni bir heyecana adım attı. LGS sınavı bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan adayların gündeminde sınava kaç kişi katıldı sorusu yer alıyor. Peki, 2024 MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?