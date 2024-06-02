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Haberler Yaşam LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2024? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 10:25

LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2024? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?

Liselere Geçiş Sistemi olarak bilinen ve her yıl düzenlenen LGS sınavı bu yıl 2 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Her yıl milyonlarca öğrencinin başvuru yaptığı sınavda bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı sorusu gündeme geldi. Bu noktada ise konu hakkında açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Peki, LGS sınavına kaç kişi girdi 2024? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?

LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2024? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?

LGS sınavıyla öğrenciler yeni bir heyecana adım attı. LGS sınavı bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınava katılım sağlayan adayların gündeminde sınava kaç kişi katıldı sorusu yer alıyor. Peki, 2024 MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?

LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2024? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?

2024 LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül LGS sınavına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bülbül açıklamasında LGS merkezi sınavına 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğunu hatırlattı.

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LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2024? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?

LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2024 LGS sınavına kaç öğrencinin katıldığı ise sınavların tamamlanmasının ardından ilan edilecek. 2024 LGS sınavı verileri sınavın ardından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2024? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?

LGS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 LGS sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.

LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2024? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?

LGS'DE KAÇ SORU SORULDU?

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak.

40 soruluk sayısal alandan oluşacak ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

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