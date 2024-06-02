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LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2024? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
10:25
LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ 2024? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?
Liselere Geçiş Sistemi olarak bilinen ve her yıl düzenlenen LGS sınavı bu yıl 2 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Her yıl milyonlarca öğrencinin başvuru yaptığı sınavda bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı sorusu gündeme geldi. Bu noktada ise konu hakkında açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Peki, LGS sınavına kaç kişi girdi 2024? MEB ile bu yıl LGS sınavına kaç öğrenci başvuru yaptı, kaç kişi katıldı?