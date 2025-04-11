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Giriş Tarihi: 11.04.2025 21:19 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 21:21

LGS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | LGS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava hazırlanan öğrenciler için başvuru süreci devam ediyor. 2025 LGS takvimi doğrultusunda başvuru işlemlerini henüz tamamlamayan adaylar, son günün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılır ve başvurular ne zaman sona erecek? İşte, detaylar...

LGS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | LGS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

2025 LGS sınavına katılmak isteyen öğrenciler için son tarih yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre LGS başvuru süreci belirli bir tarihte sona erecek. Öğrenci ve velilerin merakla takip ettiği başvuru işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleşiyor. Peki, LGS başvurusu son günü ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

LGS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | LGS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

LGS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru tarihleri belli oldu.

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LGS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | LGS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

LGS SON BAŞVURU TARİHİ 2025

Kılavuza göre 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek LGS başvuruları, 2 Nisan Çarşamba günü başladı ve 16 Nisan'da sona erecek.

LGS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | LGS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

LGS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Lise sınavına katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 02‐16 Nisan 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden yapacak.

LGS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | LGS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.