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LGS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | LGS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
21:21
LGS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | LGS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava hazırlanan öğrenciler için başvuru süreci devam ediyor. 2025 LGS takvimi doğrultusunda başvuru işlemlerini henüz tamamlamayan adaylar, son günün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılır ve başvurular ne zaman sona erecek? İşte, detaylar...