LGS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | LGS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

2025 LGS sınavına katılmak isteyen öğrenciler için son tarih yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre LGS başvuru süreci belirli bir tarihte sona erecek. Öğrenci ve velilerin merakla takip ettiği başvuru işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleşiyor. Peki, LGS başvurusu son günü ne zaman, başvuru nasıl yapılır?