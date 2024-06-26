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Haberler Yaşam LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU 2024 | Bu yılki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 17:12

LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU 2024 | Bu yılki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları gündemde! Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım sağladı sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşti. Ortaöğretimden lise hayatına geçiş için uygulanan sınav sistemiyle adaylar, aldıkları puan doğrultusunda tercih yapacak ve bu tercihler sonucunda liselere kayıtları gerçekleşecek. Bu noktada gözler MEB'e çevrildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU 2024 | Bu yılki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?

LGS sonrasında gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyurularına çevrildi. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla tercih dönemi başlayacak. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB'den açıklama!

LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU 2024 | Bu yılki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK, ERKEN AÇIKLANIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sonuçlar, 28 Haziran 2024 tarihinde MEB'in resmi internet sitesinde erişime açılacak.

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

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LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU 2024 | Bu yılki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?

LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

LGS sonuçları ile ilgili sonuç tarihinden önce duyuru yayımlanırsa haberimize ekleyeceğiz.

LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU 2024 | Bu yılki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?

LGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS tercih dönemi ile ilgili, "LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak." ifadelerine yer verildi.

LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU 2024 | Bu yılki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?

LGS SINAVINA GİRMEYENLER NE YAPACAK, NASIL YERLEŞECEK?

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

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