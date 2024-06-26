Haberler
Yaşam
LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU 2024 | Bu yılki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
17:12
LGS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU 2024 | Bu yılki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları gündemde! Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım sağladı sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleşti. Ortaöğretimden lise hayatına geçiş için uygulanan sınav sistemiyle adaylar, aldıkları puan doğrultusunda tercih yapacak ve bu tercihler sonucunda liselere kayıtları gerçekleşecek. Bu noktada gözler MEB'e çevrildi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlayacak?