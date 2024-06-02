LGS Soruları ve Cevap Anahtarı Kitapçığı 2024: MEB ile Sözel-Sayısal LGS sınav soruları ve cevapları SABAH’ta! (PDF)

LGS sınavı 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılımıyla bugün düzenleniyor. İyi bir lisede öğrenim görmeyi hedefleyen yüz binlerce aday 90 soruluk sınavda ter döküyor. Sınavın bitmesiyle birlikte sonuçlar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilecek ve akabinde tercih maratonu başlayacak. Bu süre zarfında doğru ve yanlış sayılarını hesaplayarak yüzdelik dilim ve puan tahmini yapmak isteyen adaylar, LGS soruları ve cevap anahtarı için sabah.com.tr'ye başvuruyor! 2024 LGS sınav soruları ve cevapları kitapçığı sınav biter bitmez SABAH'ta yayımlanacak.