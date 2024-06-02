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Haberler Yaşam LGS Soruları ve Cevap Anahtarı Kitapçığı 2024: MEB ile Sözel-Sayısal LGS sınav soruları ve cevapları SABAH’ta! (PDF)
Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 11:19

LGS Soruları ve Cevap Anahtarı Kitapçığı 2024: MEB ile Sözel-Sayısal LGS sınav soruları ve cevapları SABAH’ta! (PDF)

Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS-2024) iki oturum şeklinde bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar yüzdelik dilim ve puan hesaplama işlemleri için LGS soruları ve cevap anahtarı hakkında araştırmalara başladı. Adayların yanıt vereceği 90 soruluk sınav 12:50'de sona erecek. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri üzerinden yeterlilikleri ölçülecek olan adaylar bu derslere ilişkin LGS soruları ve cevapları kitapçığına sabah.com.tr'den ulaşabilecek. Sınav bitiminde MEB lise sınavı ile 2024 LGS sınav soruları SABAH'ta!

LGS Soruları ve Cevap Anahtarı Kitapçığı 2024: MEB ile Sözel-Sayısal LGS sınav soruları ve cevapları SABAH’ta! PDF

LGS sınavı 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılımıyla bugün düzenleniyor. İyi bir lisede öğrenim görmeyi hedefleyen yüz binlerce aday 90 soruluk sınavda ter döküyor. Sınavın bitmesiyle birlikte sonuçlar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilecek ve akabinde tercih maratonu başlayacak. Bu süre zarfında doğru ve yanlış sayılarını hesaplayarak yüzdelik dilim ve puan tahmini yapmak isteyen adaylar, LGS soruları ve cevap anahtarı için sabah.com.tr'ye başvuruyor! 2024 LGS sınav soruları ve cevapları kitapçığı sınav biter bitmez SABAH'ta yayımlanacak.

LGS Soruları ve Cevap Anahtarı Kitapçığı 2024: MEB ile Sözel-Sayısal LGS sınav soruları ve cevapları SABAH’ta! PDF

2024 LGS 2 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞİYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav takvimine göre 2 Haziran Pazar günü sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında adaylara 50 sözel, 40 sayısal olmak üzere 90 soru yöneltilecek.

Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, eleştirel düşünme gibi pek çok becerisini ölçecek lise sınavı çıkışında dersler özelinde soru ve cevap değerlendirmesi başlayacak.

LGS SORUMU ÇÖZÜMÜ CANLI YAYINDA SABAH YOUTUBE KANALINDA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleşiyor. Sınav bitiminin hemen ardından Sabah Youtube kanalı canlı yayınında uzman öğretmenler tüm sorulara tek tek cevap verecek.

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LGS Soruları ve Cevap Anahtarı Kitapçığı 2024: MEB ile Sözel-Sayısal LGS sınav soruları ve cevapları SABAH’ta! PDF

2 oturumdan oluşan sınavın kapsamı şöyle:

1. OTURUM

Türkçe: 20 Soru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 Soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 Soru

Yabancı Dil: 10 Soru

2. OTURUM

Matematik: 20 Soru

Fen Bilimleri: 20 Soru

LGS Soruları ve Cevap Anahtarı Kitapçığı 2024: MEB ile Sözel-Sayısal LGS sınav soruları ve cevapları SABAH’ta! PDF

2 Haziran Pazar günü yurt içi ve yurtdışındaki sınav merkezlerinde 09.30'da başlayacak sınavda ilk adım sözel oturumu olacak.

50 sorudan oluşan 1. Oturum için adaylara 75 dakika veriliyor. 40 soruluk ikinci oturum ise 80 dakika olarak uygulanacak.

LGS Soruları ve Cevap Anahtarı Kitapçığı 2024: MEB ile Sözel-Sayısal LGS sınav soruları ve cevapları SABAH’ta! PDF

LGS SORULARI VE CEVAPLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) sınav soruları ve cevap anahtarı sonuçlar öncesi adayların erişimine sunuluyor. MEB tarafından hazırlanan kitapçıklar sınav sonrası sabah.com.tr'de olacak.

LGS soruları ve cevapları üzerinden adaylar puan hesaplama işlemlerini gerçekleştirerek sınavda yaptıkları net sayılarını kendi hesapları ile belirleyebilecek.

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