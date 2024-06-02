Haberler
Yaşam
LGS Soruları ve Cevap Anahtarı Kitapçığı 2024: MEB ile Sözel-Sayısal LGS sınav soruları ve cevapları SABAH’ta! (PDF)
Giriş Tarihi: 02.06.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
11:19
LGS Soruları ve Cevap Anahtarı Kitapçığı 2024: MEB ile Sözel-Sayısal LGS sınav soruları ve cevapları SABAH’ta! (PDF)
Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS-2024) iki oturum şeklinde bugün gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar yüzdelik dilim ve puan hesaplama işlemleri için LGS soruları ve cevap anahtarı hakkında araştırmalara başladı. Adayların yanıt vereceği 90 soruluk sınav 12:50'de sona erecek. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri üzerinden yeterlilikleri ölçülecek olan adaylar bu derslere ilişkin LGS soruları ve cevapları kitapçığına sabah.com.tr'den ulaşabilecek. Sınav bitiminde MEB lise sınavı ile 2024 LGS sınav soruları SABAH'ta!