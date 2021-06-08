LGS sözel ve sayısal sınav soruları ile cevap anahtarı kitapçığı 2021 | MEB LGS soruları ve cevapları yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen LGS, 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla bu sene de geride kaldı. İstediği liseyi kazanmanın hayalini kuranlar uzun bir çalışma döneminin ardından sıra başında ter döktü. Zorlu sınavın ardından ise LGS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Liseye Geçiş Sınavı LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı erişime açıldı. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sabah.com.tr'de. İşte, 2021 LGS sayısal ve sözler soruları!

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği açıklama geldi. 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. Adaylar MEB'in yanı sıra LGS soruları ve cevaplarını sabah.com.tr adresinden görüntüleyebilecek.

İşte, 2021 LGS soruları ve cevapları;