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Haberler Yaşam LGS TABAN PUANLARI | 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? Anadolu, Fen, İmam Hatip taban puanları
Giriş Tarihi: 01.06.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 09:50

LGS TABAN PUANLARI | 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? Anadolu, Fen, İmam Hatip taban puanları

LGS 2024 taban puanları LGS öncesi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran Pazar günü yaklaşık 2 milyon öğrenin gireceği sınav 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda gerçekleşecek. Toplam iki oturumda gerçekleşecek sınavda 90 soru sorulacak. LGS sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanlarına yerleştirilecek öğrenciler "LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler" araştırmasına başladı. Alacakları puanları hesaplamaya başlayan öğrenciler LGS lise taban puanlarına yoğunlaştı. Peki, 2024 yılı LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? İşte, geçmiş yılların (2022 yılı) Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

LGS TABAN PUANLARI | 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? Anadolu, Fen, İmam Hatip taban puanları

LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar araştırılıyor. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler taban puanları araştırmasına başladı. Geçtiğimiz senelerde e-Okul üzerinden LGS taban puanları ve kontenjanlar

LGS TABAN PUANLARI | 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? Anadolu, Fen, İmam Hatip taban puanları

LGS TABAN PUANLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Lise taban ve taban puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı.

Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi ile MEB tarafından açıklanması bekleniyor.
İşte geçmiş yılların taban puanları ve kontenjanları

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LGS TABAN PUANLARI | 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? Anadolu, Fen, İmam Hatip taban puanları

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

LGS yüzdelik dilim, bir öğrencinin LGS sınavında aldığı puana göre, sınava giren tüm öğrenciler arasında kaçıncı sırada olduğunu gösteren bir değerdir. Yüzdelik dilim, öğrencinin sıralamasının 100 ile çarpılıp, sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

LGS TABAN PUANLARI | 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? Anadolu, Fen, İmam Hatip taban puanları
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