LGS taban puanları 2024 açıklandı mı? Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi MEB LGS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl?

Giriş Tarihi: 01.06.2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 23:04

LGS 2024 taban puanları LGS öncesi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran Pazar günü yaklaşık 2 milyon öğrenin gireceği sınav 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda gerçekleşecek. Toplam iki oturumda gerçekleşecek sınavda 90 soru sorulacak. LGS sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanlarına yerleştirilecek öğrenciler "LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler" araştırmasına başladı. Alacakları puanları hesaplamaya başlayan öğrenciler LGS lise taban puanlarına yoğunlaştı. Peki, 2024 yılı LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? İşte, geçmiş yılların (2022 yılı) Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları