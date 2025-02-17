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LGS TARİHİ: MEB takvimiyle sınav tarihi belli oldu! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
15:57
LGS TARİHİ: MEB takvimiyle sınav tarihi belli oldu! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman yapılacak?
2025 LGS sınavı, Türkiye genelindeki 8. sınıf öğrencilerinin liselere yerleşebilmesi için girdikleri merkezi sınav olarak her yıl uygulanıyor. İyi bir liseye geçiş yapmak isteyen adaylar, bu sınavın tarihi ve başvuru süreçleriyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi Sınavı tarihini açıkladı. Bu tarih, sınav hazırlıklarını yapan öğrencilerin çalışmalarına yön vermesi açısından önem taşıyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?