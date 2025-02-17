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Haberler Yaşam LGS TARİHİ: MEB takvimiyle sınav tarihi belli oldu! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:57

LGS TARİHİ: MEB takvimiyle sınav tarihi belli oldu! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman yapılacak?

2025 LGS sınavı, Türkiye genelindeki 8. sınıf öğrencilerinin liselere yerleşebilmesi için girdikleri merkezi sınav olarak her yıl uygulanıyor. İyi bir liseye geçiş yapmak isteyen adaylar, bu sınavın tarihi ve başvuru süreçleriyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Liselere Geçiş Sistemi Sınavı tarihini açıkladı. Bu tarih, sınav hazırlıklarını yapan öğrencilerin çalışmalarına yön vermesi açısından önem taşıyor. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

LGS TARİHİ: MEB takvimiyle sınav tarihi belli oldu! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman yapılacak?

Öğrenciler, eğitim hayatlarını etkileyen LGS sınavına yönelik hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. İyi bir lisede eğitim almak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan bu sınav, Haziran ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için sınav takvimini açıkladı. Peki, 2025 LGS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

LGS TARİHİ: MEB takvimiyle sınav tarihi belli oldu! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman yapılacak?

2025 LGS TARİHİ BELLİ OLDU!

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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LGS TARİHİ: MEB takvimiyle sınav tarihi belli oldu! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman yapılacak?

8.sınıf ders kitapları, öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlara göre hazırlanacak ve geçen yılki sınav uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

LGS TARİHİ: MEB takvimiyle sınav tarihi belli oldu! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman yapılacak?

LGS 2024 sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacak.

Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.

LGS TARİHİ: MEB takvimiyle sınav tarihi belli oldu! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman yapılacak?

LGS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2025 LGS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl, 2 Haziran 2024'te yapılan Merkezi Sınav için başvurular 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan bu sınav, katılım açısından isteğe bağlıdır ve katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapmıştır.

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