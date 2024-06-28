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LGS TERCİH TERCİH KILAVUZU 2024 || MEB LGS tercih kılavuzu ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
13:03
LGS TERCİH TERCİH KILAVUZU 2024 || MEB LGS tercih kılavuzu ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
LGS tercih kılavuzu 2024 araştırmaları hız kazandı. MEB takvimine göre Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklandı. Yeni dönemde eğitim hayatlarına lise sıralarında devam edecek olan 8. Sınıf öğrencileri, merkezi sınavdan aldıkları puana göre tercih listelerini hazırlamaya başladı. Merkezi sınav puanıyla liselere yerleşmek isteyenler LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesini inceliyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, lise tercihi nasıl yapılır? İşte, LGS tercih robotu ile konu hakkında merak edilen tüm detaylar…