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Haberler Yaşam LGS TERCİH TERCİH KILAVUZU 2024 || MEB LGS tercih kılavuzu ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?
Giriş Tarihi: 28.06.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:03

LGS TERCİH TERCİH KILAVUZU 2024 || MEB LGS tercih kılavuzu ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS tercih kılavuzu 2024 araştırmaları hız kazandı. MEB takvimine göre Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklandı. Yeni dönemde eğitim hayatlarına lise sıralarında devam edecek olan 8. Sınıf öğrencileri, merkezi sınavdan aldıkları puana göre tercih listelerini hazırlamaya başladı. Merkezi sınav puanıyla liselere yerleşmek isteyenler LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesini inceliyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, lise tercihi nasıl yapılır? İşte, LGS tercih robotu ile konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

LGS TERCİH TERCİH KILAVUZU 2024 || MEB LGS tercih kılavuzu ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS tercihleri ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini aldı. 2 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları, 28 Haziran Cuma günü (bugün) açıklanıyor. Merkezi sınav puanıyla liselere yerleşmek öğrenciler, LGS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre okul tercihinde bulunacak. Lise tercihleri LGS tercih kılavuzu 2024 bilgilerine göre yapılacak. Peki, MEB takvimi ile 2024 LGS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, nasıl yapılır? İşte, LGS tercih robotu ile lise tercihi nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

LGS TERCİH TERCİH KILAVUZU 2024 || MEB LGS tercih kılavuzu ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

MEB LGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 LGS sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinde ilan edildi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları için tercihler 28 Haziran-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

LGS tercihleri e-okul üzerinden alınacak.

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LGS TERCİH TERCİH KILAVUZU 2024 || MEB LGS tercih kılavuzu ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS TERCİH TERCİH KILAVUZU 2024 || MEB LGS tercih kılavuzu ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS TERCİH TERCİH KILAVUZU 2024 || MEB LGS tercih kılavuzu ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

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