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LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB açıkladı… 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
12:06
LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB açıkladı… 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak?
LGS tercih sonuçları 2024 ve LGS tercih sonuç ekranı gündemde. Tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 28 Haziran'da başladı. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve İmam Hatip gibi okul türelerinde tercihlerini yapan öğrenciler için geri sayım başladı. MEB LGS tercihleri ne zaman bitecek sorusu da araştırılıyor. İşte, LGS tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024...