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Haberler Yaşam LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB açıkladı… 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 12:06

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB açıkladı… 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak?

LGS tercih sonuçları 2024 ve LGS tercih sonuç ekranı gündemde. Tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 28 Haziran'da başladı. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve İmam Hatip gibi okul türelerinde tercihlerini yapan öğrenciler için geri sayım başladı. MEB LGS tercihleri ne zaman bitecek sorusu da araştırılıyor. İşte, LGS tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024...

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB açıkladı… 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak?

LGS lise tercih sonuçları açıklandı mı, sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yerel ve Merkezi yerleştirmeye ek olarak Pansiyonlu okulların da tercih edilebildiği LGS tercihlerinin ne zaman biteceği de araştırılıyor. Peki, 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB açıkladı… 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak?

LGS 2024 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı tercih kılavuzu ile LGS yerleştirme sonuçlarını ilan edeceği tarihi de paylaştı.
Buna göre LGS tercih/yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz'da açıklanacak.

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LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB açıkladı… 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 28 Haziran tarihinde başlayan LGS tercihleri 17 Temmuz tarihinde sona erecek.
LGS yerleştirmeleri merkezi ve yerel olarak iki şekilde yapılacak. Depremzedeler için pozitif ayrımcılık yapılan yerleştirme süreci, merkezi sınavla öğrenci alan özel okullar için de 16 Temmuz'a kadar sürecek.

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB açıkladı… 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak?

LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.
Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB açıkladı… 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak?

LGS TERCİH TAKVİMİ 2024
28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi
22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması
29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması
05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması
19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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