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LGS TERCİH SONUÇLARI MEB 2024 | LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
07:31
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları gündemde! Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım sağladı sınav sonrasında gözler tercih sonucuna çevrildi. LGS ortaöğretimden lise hayatına geçiş için heyecanlı olan adaylar aldıkları puan doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Gerçekleşen bu tercihler sonucunda liselere kayıt işlem süreci başlayacak. Bu noktada gözler MEB'e çevrildi. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS tercih işlemleri bitti mi? İşte, detaylar...