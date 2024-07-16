LGS TERCİH SONUÇLARI MEB 2024 | LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 28 Haziran tarihinde başlayan LGS tercihleri 17 Temmuz tarihinde sona erecek.

LGS yerleştirmeleri merkezi ve yerel olarak iki şekilde yapılacak. Depremzedeler için pozitif ayrımcılık yapılan yerleştirme süreci, merkezi sınavla öğrenci alan özel okullar için de 16 Temmuz'a kadar sürecek.