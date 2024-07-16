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Haberler Yaşam LGS TERCİH SONUÇLARI MEB 2024 | LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 07:31

LGS TERCİH SONUÇLARI MEB 2024 | LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları gündemde! Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım sağladı sınav sonrasında gözler tercih sonucuna çevrildi. LGS ortaöğretimden lise hayatına geçiş için heyecanlı olan adaylar aldıkları puan doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Gerçekleşen bu tercihler sonucunda liselere kayıt işlem süreci başlayacak. Bu noktada gözler MEB'e çevrildi. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS tercih işlemleri bitti mi? İşte, detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI MEB 2024 | LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle tercih sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla adayların kayıt dönemi başlayacak. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB'den tarih bilgisi!

LGS TERCİH SONUÇLARI MEB 2024 | LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Takvimle LGS tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu.

Takvime göre, LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

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LGS TERCİH SONUÇLARI MEB 2024 | LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI MEB 2024 | LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 28 Haziran tarihinde başlayan LGS tercihleri 17 Temmuz tarihinde sona erecek.
LGS yerleştirmeleri merkezi ve yerel olarak iki şekilde yapılacak. Depremzedeler için pozitif ayrımcılık yapılan yerleştirme süreci, merkezi sınavla öğrenci alan özel okullar için de 16 Temmuz'a kadar sürecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI MEB 2024 | LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, "29 Temmuz 2024 ve 05 Ağustos 2024" tarihlerinde ilan edilecek.

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