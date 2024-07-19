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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, liselere ne zaman kayıt yapılacak? 2024 lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.07.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
14:03
LGS kapsamında lise tercihleri 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Adaylar ve veliler yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. Bu noktada LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, liselere ne zaman kayıt yapılacak gibi sorular yanıt arıyor. İşte 2024 lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ile sonuç tarihi…