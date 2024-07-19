LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, liselere ne zaman kayıt yapılacak? 2024 lise yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile

Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların

İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının

Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının

Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen

Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları

Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması