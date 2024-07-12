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LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA! 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AÇIKLADI!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
09:21
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları gündemde! Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım sağladı sınav sonrasında gözler tercih sonucuna çevrildi. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle tercih sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla adayların kayıt dönemi başlayacak. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB'den tarih bilgisi!