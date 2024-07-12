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Giriş Tarihi: 12.07.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 09:21

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA! 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AÇIKLADI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları gündemde! Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci katılım sağladı sınav sonrasında gözler tercih sonucuna çevrildi. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle tercih sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla adayların kayıt dönemi başlayacak. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB'den tarih bilgisi!

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA! 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AÇIKLADI!

LGS ortaöğretimden lise hayatına geçiş için heyecanlı olan adaylar aldıkları puan doğrultusunda tercih yaptı. Gerçekleşen bu tercihler sonucunda liselere kayıt işlemi gerçekleşecek. Bu noktada gözler MEB'e çevrildi. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih işlemleri bitti mi? İşte, detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA! 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AÇIKLADI!

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, 17 Temmuz'a kadar alınacak.

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LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA! 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AÇIKLADI!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA! 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AÇIKLADI!

LGS TERCİH ROBOTO KULLANIMDA

Bakanlık, öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak için tercih robotu hazırladı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2023'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

Öte yandan, bu yılki LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, üst yüzdelik dilimlerdeki yığılma 2023 LGS'ye göre daha düşük gerçekleşti.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA! 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AÇIKLADI!

Buna göre LGS kapsamındaki merkezi sınavın geçen yıla göre göre yüzdelik dağılım karşılaştırmasında; 460-470 puan alan öğrenci oranı geçen yıl yüzde 1,84 iken bu yıl 1,17; 470-480 puan alan öğrenci oranı yüzde 1,48 iken bu yıl yüzde 0,90; 480-490 puan alan öğrenci oranı yüzde 1,15 iken bu yıl yüzde 0,61; 490-500 puan alan öğrenci oranı ise yüzde 0,33 iken bu yıl yüzde 0,19 oldu.

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