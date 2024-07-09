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LGS tercih sonuçları için geri sayım! MEB ile 2024 lise tercihleri ne zaman bitecek, LGS tercih sonuçları kaç günde açıklanır?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
23:54
LGS tercih sonuçları için geri sayım! MEB ile 2024 lise tercihleri ne zaman bitecek, LGS tercih sonuçları kaç günde açıklanır?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu lise tercihlerini tamamlayan adayların gündeminde. Liselere Geçiş Sistemi sonrası tercih işlemlerine başlayan öğrenciler son günleri değerlendiriyor. Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler, İmam Hatip gibi liseleri yazan öğrenciler hedefledikleri okulu en başa işaretliyor. MEB ile LGS lise tercihleri ne zaman bitecek sorusu da gündemde. İşte, LGS tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024...