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Haberler Yaşam LGS tercih sonuçları için geri sayım! MEB ile 2024 lise tercihleri ne zaman bitecek, LGS tercih sonuçları kaç günde açıklanır?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 23:54 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 23:54

LGS tercih sonuçları için geri sayım! MEB ile 2024 lise tercihleri ne zaman bitecek, LGS tercih sonuçları kaç günde açıklanır?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu lise tercihlerini tamamlayan adayların gündeminde. Liselere Geçiş Sistemi sonrası tercih işlemlerine başlayan öğrenciler son günleri değerlendiriyor. Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler, İmam Hatip gibi liseleri yazan öğrenciler hedefledikleri okulu en başa işaretliyor. MEB ile LGS lise tercihleri ne zaman bitecek sorusu da gündemde. İşte, LGS tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024...

LGS tercih sonuçları için geri sayım! MEB ile 2024 lise tercihleri ne zaman bitecek, LGS tercih sonuçları kaç günde açıklanır?

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı için geri sayım başladı. Bir süredir devam eden lise tercihleri yakın zamanda tamamlanacak. Taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlara göre yapılan listelerin ardından LGS yerleştirme sonuçları belli olacak. Ardından liseye kayıtlar başlayacak. Peki; MEB ile LGS tercihleri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları için geri sayım! MEB ile 2024 lise tercihleri ne zaman bitecek, LGS tercih sonuçları kaç günde açıklanır?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

28 Haziran tarihinde başlayan LGS tercihleri son tarih özelinde araştırılıyor. MEB takvimine göre lise tercihleri 17 Temmuz tarihinde tamamlanacak.

İşlemler 17 Temmuz günü saat 17.00 itibarıyla son bulacak.

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LGS tercih sonuçları için geri sayım! MEB ile 2024 lise tercihleri ne zaman bitecek, LGS tercih sonuçları kaç günde açıklanır?

LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS tercih sonuçları için geri sayım! MEB ile 2024 lise tercihleri ne zaman bitecek, LGS tercih sonuçları kaç günde açıklanır?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


MEB lise kılavuzuna göre LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS tercih sonuçları için geri sayım! MEB ile 2024 lise tercihleri ne zaman bitecek, LGS tercih sonuçları kaç günde açıklanır?

LGS TERCİH TAKVİMİ 2024

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

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