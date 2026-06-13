LGS’de iki oturum arası kaç dakika, molada bahçeye çıkılır mı? İşte MEB LGS mola saati ve süresi

UZMANLAR UYARIYOR!

Uzmanlar, mola süresinin dinlenmek ve zihinsel olarak ikinci oturuma hazırlanmak için değerlendirilmesini öneriyor. Özellikle ağır yiyeceklerden kaçınılması, su tüketimine dikkat edilmesi ve öğrencilerin sınav stresiyle baş edebilmesi için sakin bir ortamda vakit geçirmesi tavsiye ediliyor.