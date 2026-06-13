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LGS'de iki oturum arası kaç dakika, molada bahçeye çıkılır mı? İşte MEB LGS mola saati ve süresi
Giriş Tarihi: 13.06.2026 06:31
LGS'de iki oturum arası kaç dakika, molada bahçeye çıkılır mı? İşte MEB LGS mola saati ve süresi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre LGS'de sözel bölümün tamamlanmasının ardından adaylara kısa bir mola tanınıyor. Bu süre içinde öğrenciler ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ancak ikinci oturumun başlayacağı saat öncesinde sınav salonunda bulunmaları büyük önem taşıyor. Peki, LGS'de iki oturum arası kaç dakika mola var, dışarı çıkmak yasak mı?