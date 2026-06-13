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Giriş Tarihi: 13.06.2026 06:31

LGS'de iki oturum arası kaç dakika, molada bahçeye çıkılır mı? İşte MEB LGS mola saati ve süresi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre LGS'de sözel bölümün tamamlanmasının ardından adaylara kısa bir mola tanınıyor. Bu süre içinde öğrenciler ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ancak ikinci oturumun başlayacağı saat öncesinde sınav salonunda bulunmaları büyük önem taşıyor. Peki, LGS'de iki oturum arası kaç dakika mola var, dışarı çıkmak yasak mı?

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LGS’de iki oturum arası kaç dakika, molada bahçeye çıkılır mı? İşte MEB LGS mola saati ve süresi

LGS kapsamında sözel ve sayısal oturumları arasında uygulanan 45 dakikalık molada adaylar temel ihtiyaçlarını gidererek dinlenme imkanı bulacak. Bu molayla ilgili olarak LGS oturumları arasında dışarı çıkmak yasak mı, bahçeye çıkılır mı soruları yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili karar;

LGS’de iki oturum arası kaç dakika, molada bahçeye çıkılır mı? İşte MEB LGS mola saati ve süresi

LGS'DE İKİ OTURUM ARASINDA KAÇ DAKİKA MOLA VAR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde gerçekleştiriliyor. İlk oturum olan sözel bölümün tamamlanmasının ardından öğrencilere 45 dakikalık mola veriliyor. Bu süre zarfında adaylar okul bahçesine çıkabiliyor ve temel ihtiyaçlarını giderebiliyor.

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LGS’de iki oturum arası kaç dakika, molada bahçeye çıkılır mı? İşte MEB LGS mola saati ve süresi

Saat 11:15 itibarıyla öğrenciler görevlilerin anonslarıyla yeniden binalara alınmaya başlar. Üst aramaları ve salon kontrollerinin ardından saat 11:30'da sayısal oturumun başlama zili çalar.

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LGS’de iki oturum arası kaç dakika, molada bahçeye çıkılır mı? İşte MEB LGS mola saati ve süresi

LGS OTURUMLARI ARASINDA OKUL BAHÇESİNİN DIŞINA ÇIKILIR MI?

Bu mola, öğrencilerin ilk oturumun yorgunluğunu atarak sayısal bölüme hazırlanmaları için uygulanıyor.

Ancak, kopya ve soru sızdırma gibi güvenlik zafiyetlerinin önüne geçmek adına, mola boyunca adayların okul bahçesinin dışına çıkması kesinlikle yasak. Güvenlik görevlileri ve nöbetçi öğretmenler gözetiminde kontrol altında tutulan okul kapılarından dışarı adım atılmasına hiçbir koşulda izin verilmemektedir.

LGS’de iki oturum arası kaç dakika, molada bahçeye çıkılır mı? İşte MEB LGS mola saati ve süresi

Adayların ikinci oturum başlamadan önce yeniden sınav binalarında ve kendilerine ayrılan salonlarda hazır bulunmaları gerekiyor. LGS'nin ikinci oturumu olan sayısal bölüm öncesinde sınav görevlileri tarafından yeniden kimlik ve salon kontrolleri yapılabiliyor. Belirlenen saatten sonra sınav binasına gelen öğrenciler, ikinci oturuma alınmama riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

LGS’de iki oturum arası kaç dakika, molada bahçeye çıkılır mı? İşte MEB LGS mola saati ve süresi

UZMANLAR UYARIYOR!

Uzmanlar, mola süresinin dinlenmek ve zihinsel olarak ikinci oturuma hazırlanmak için değerlendirilmesini öneriyor. Özellikle ağır yiyeceklerden kaçınılması, su tüketimine dikkat edilmesi ve öğrencilerin sınav stresiyle baş edebilmesi için sakin bir ortamda vakit geçirmesi tavsiye ediliyor.

LGS’de iki oturum arası kaç dakika, molada bahçeye çıkılır mı? İşte MEB LGS mola saati ve süresi

Ayrıca mola sırasında adayların bir önceki oturumla ilgili sohbet etmemeleri, sorulara ilişkin analizleri sonraya saklamaları da uzmanların önerileri arasında. Çünkü bu durum sayısal oturumdaki motivasyon açısından büyük önem teşkil ediyor.

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