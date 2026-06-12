LGS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI ZORUNLU BELGELER: LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu?

LGS SINAV SALONUNA SOKULMASI KESİNLİKLE YASAK OLAN EŞYALAR
Aşağıdaki eşyalarla sınav binalarına girmeye çalışmak yasaktır. Bu eşyalarla sınava girdiği tespit edilen adayların sınavları tutanakla iptal edilmektedir:
Elektronik Cihazlar: Cep telefonu, akıllı saat, her türlü dijital veya analog kol saati, kablosuz kulaklık, hesap makinesi vb.
Kişisel Eşyalar: Çanta, cüzdan, metal anahtarlık, şerit metre, her türlü delici/kesici alet ve silah.
Takı ve Aksesuarlar: Küpe, kolye, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve metal tokalar.
Ders Materyalleri: Defter, kitap, sözlük, cetvel, pergel, karalama kağıtları vb.