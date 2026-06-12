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Haberler Yaşam LGS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI ZORUNLU BELGELER: LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 17:30 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 17:40

LGS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI ZORUNLU BELGELER: LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu?

Yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde öğrenciler, sınava giderken yanlarında bulundurmaları gereken eşyaları araştırıyor. Sınav giriş belgesi ve kimlik kartının yanı sıra kalem, silgi ve kalemtıraşın sınav salonlarında verilip verilmeyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda sınav günü uygulanacak kurallar ve gerekli materyallere ilişkin detaylar açıklandı.

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LGS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI ZORUNLU BELGELER: LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu?

LGS heyecanı yarın yapılacak merkezi sınavla yaşanacak. Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak sınav öncesinde adaylar, sınava giderken hangi belgeleri ve araç gereçleri yanlarında bulundurabileceklerini öğrenmek istiyor. Kalem ve silginin sınav merkezlerinde dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin ayrıntılar da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav kılavuzunda yer alıyor. Öğrencilerin sınav sabahı herhangi bir aksaklık yaşamamaları için kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

LGS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI ZORUNLU BELGELER: LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu?

LGS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI ZORUNLU BELGELER

Sınav binasına giriş yapabilmek ve sınavınızın geçerli sayılması için yanınızda kesinlikle şu belgelerin bulunması gerekmektedir:

1. Geçerli Kimlik Belgesi

Sınava girecek öğrencilerin yanında şu kimliklerden birinin aslı bulunmalıdır:

  • Üzerinde T.C. Kimlik Numarası yer alan T.C. Kimlik Kartı (Yeni Kimlik) veya Nüfus Cüzdanı (Eski Kimlik),
  • Süresi geçerli Pasaport,
  • Nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu Geçici Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı kaybolanlar veya yeni kimlik kartı başvurusunda bulunanlar için geçerlidir).

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LGS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI ZORUNLU BELGELER: LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu?

FOTOĞRAF ZORUNLULUĞU VAR MI?

LGS kılavuzuna göre, 15 yaşını doldurmamış öğrencilerin kimlik belgelerinde fotoğraf bulunması zorunlu değildir. Dolayısıyla fotoğraftan ötürü bir mağduriyet yaşanmayacaktır.

2. Sınav Giriş Belgesi (Okullarda Hazır Olacak)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kurallarına göre adayların sınav yerleri e-Okul üzerinden ilan edilir. Ancak öğrencilerin sınav giriş belgesini internetten çıkarıp yanlarında götürmelerine gerek yoktur.

Fotoğraflı ve okul müdürlüğünce onaylanmış (mühürlü) sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sınava gireceği okul idaresi tarafından önceden sistemden alınır ve sınav günü sıraların üzerinde hazır bulundurulur. Öğrenciler kendi okullarında değil, belirlenen farklı okullarda sınava gireceklerinden dolayı sadece sınava girecekleri okulun adresini e-Okul'dan önceden kontrol etmelidir.

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LGS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI ZORUNLU BELGELER: LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu?

LGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

LGS sınavına girecek öğrencilerin en çok yanıldığı konulardan biri kırtasiye malzemeleridir. Hayır, LGS'de öğrencilere kalem, silgi ve kalemtıraş MEB tarafından verilmemektedir. Öğrenciler sınav salonuna gelirken bu malzemeleri bizzat yanlarında getirmek zorundadır. Sınav günü yanınızda bulundurmanız gereken kırtasiye malzemeleri şunlardır:

LGS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI ZORUNLU BELGELER: LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu?
  • En az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem,
  • Leke bırakmayan ve yumuşak yapıda kaliteli bir silgi,
  • Kalemtıraş.

LGS SINAVINDA YANIMIZA ALABİLECEĞİMİZ DİĞER EŞYALAR

Öğrencilerin sınav konforunu artırmak adına yanlarında bulundurmasına izin verilen diğer sınırlı eşyalar şu şekildedir:

Şeffaf Pet Şişede Su: Pet şişenin üzerindeki kağıt marka ambalajı tamamen sökülmüş olmalıdır.

Şeffaf Ambalajlı Peçete: Ambalajından çıkarılmış veya şeffaf paketiyle peçete serbesttir.

LGS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI ZORUNLU BELGELER: LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu?

LGS SINAV SALONUNA SOKULMASI KESİNLİKLE YASAK OLAN EŞYALAR

Aşağıdaki eşyalarla sınav binalarına girmeye çalışmak yasaktır. Bu eşyalarla sınava girdiği tespit edilen adayların sınavları tutanakla iptal edilmektedir:

Elektronik Cihazlar: Cep telefonu, akıllı saat, her türlü dijital veya analog kol saati, kablosuz kulaklık, hesap makinesi vb.

Kişisel Eşyalar: Çanta, cüzdan, metal anahtarlık, şerit metre, her türlü delici/kesici alet ve silah.

Takı ve Aksesuarlar: Küpe, kolye, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve metal tokalar.

Ders Materyalleri: Defter, kitap, sözlük, cetvel, pergel, karalama kağıtları vb.

LGS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI ZORUNLU BELGELER: LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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