LGS SINAVINA GİRERKEN YANIMIZDA OLMASI ZORUNLU BELGELER: LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu?

LGS heyecanı yarın yapılacak merkezi sınavla yaşanacak. Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak sınav öncesinde adaylar, sınava giderken hangi belgeleri ve araç gereçleri yanlarında bulundurabileceklerini öğrenmek istiyor. Kalem ve silginin sınav merkezlerinde dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin ayrıntılar da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav kılavuzunda yer alıyor. Öğrencilerin sınav sabahı herhangi bir aksaklık yaşamamaları için kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.