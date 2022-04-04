LGS başvuru tarihleriyle beraber işlemlerin nasıl yapıldığı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca başvuru kılavuzu yayınlanmış gözler "LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başlamıştı. İyi bir lisede eğitim hayalini kuran öğrenciler liselere geçiş kapsamındaki sınav başvurularını, 4-14 Nisan'da gerçekleştirilecek. LGS 2022 başvuru kılavuzunda Liseye Geçiş sınavına ilişkin başvuru tarihleri ve uygulama detayları öğrencilere sunuldu.