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Haberler Yaşam LGS'de kritik süreç bugün BAŞLADI! MEB kılavuzu ile LGS sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 15:23

LGS'de kritik süreç bugün BAŞLADI! MEB kılavuzu ile LGS sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

LGS başvuru tarihleriyle beraber işlemlerin nasıl yapıldığı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca başvuru kılavuzu yayınlanmış gözler "LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başlamıştı. İyi bir lisede eğitim hayalini kuran öğrenciler liselere geçiş kapsamındaki sınav başvurularını, 4-14 Nisan'da gerçekleştirilecek. LGS 2022 başvuru kılavuzunda Liseye Geçiş sınavına ilişkin başvuru tarihleri ve uygulama detayları öğrencilere sunuldu.

LGS’de kritik süreç bugün BAŞLADI! MEB kılavuzu ile LGS sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu geçtiğimiz hafta yayınlanırken LGS başvuruları bugün itibarıyla başladı. Hem öğrenciler hem velileri MEB kılavuzu ile başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgi sahibi olmaya çalışırken "2022 LGS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, başvurular nereden yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. LGS kapsamındaki merkezi sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmazken Liselere Geçiş Sistemi sınavı 5 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. İşte LGS başvuru ekranı, tarihleri ve süreçle ilgili tüm detaylar!

LGS’de kritik süreç bugün BAŞLADI! MEB kılavuzu ile LGS sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ile ilgili bilgilendirme yaptı. Özer, başvuruların Nisan'ın 4'ün de başlayacağını 14'ünde sona ereceğini ifade etti.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Bakan Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek."

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LGS’de kritik süreç bugün BAŞLADI! MEB kılavuzu ile LGS sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SINAV BAŞVURUSU İÇİN EK İŞLEMLERE GEREK KALMAYACAK
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak."

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğunun bulunmadığının altını çizen Özer, "Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek." ifadesini kullandı.

LGS’de kritik süreç bugün BAŞLADI! MEB kılavuzu ile LGS sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK
Bakan Özer, "LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak." değerlendirmesinde bulundu.

LGS’de kritik süreç bugün BAŞLADI! MEB kılavuzu ile LGS sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?


Bu yıl ilk kez görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir kılavuzlar hazırlandı
Mahmut Özer, Bakanlık olarak özel eğitim öğrencileriyle ilgili pek çok yeni çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek "Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için 'sesli betimleme' ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise 'işaret dili' ile düzenleyerek erişime sunduk." bilgisini verdi.

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