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Haberler Yaşam LGS'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021'de LGS'de refaketçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?
Giriş Tarihi: 05.06.2021 19:40 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 19:40

'de yarın var mı? 2021'de LGS'de refaketçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Tam gün bu Cumartesi uygulanmadı. Yarın da nedeniyle, 'de sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Sınava girecek olan öğrenciler ve velileri, sokağa çıkmay asağı muafiyeti ve LGS süresince uygulanması ile ilgili detayları da merak ediyor. Buna göre, LGS'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı, sınava girecek öğrenciler ile refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte, yarın uygulanacak yasak ve LGS süreci hakkında detaylar...

LGS'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021'de LGS'de refaketçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınava girecek yüz binlerce öğrenci yarın 'de var mı sorusuna yanıt aranıyor. Yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Temmuz ayına kadar hafta içi sokağa çıkma yasağı 22:00'de başlayacak şekilde uygulanmaya devam edecek. Pazar günü, hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı süreçte LGS sınavı gerçekleştirilecek. Sınava girecek öğrenciler ve ailesini refakatçi olarak götürmek isteyenler LGS'de sokağa çıkma yasağı var mı, veliler sınava gelebilir mi sorularına yanıt arıyor LGS'de sokağa çıkma yasağından muaf olanlar listesinde velilerin durumu da yayımalanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli oldu. Genelgeye göre, LGS'de sokağa çıkma yasağı var mı, veliler sınava gelebilir mi?

LGS'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021'de LGS'de refaketçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

LGS'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, VELİLER SINAVA GELEBİLİR Mİ?

Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılıyor. 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan sınavla ilgili olarak İçişleri Bakanlığından LGS Genelgesi yayınlanırken LGS'de velilerin gelmesi serbest mi konusuna netlik kazandırıldı. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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LGS'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021'de LGS'de refaketçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

LGS'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLANLAR KİMLER?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde; 'nin salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla alınan tedbirler sıralandı:

- Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

LGS'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021'de LGS'de refaketçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

- Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.

- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

LGS'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021'de LGS'de refaketçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

- 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

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