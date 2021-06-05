LGS'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021'de LGS'de refaketçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Tam gün sokağa çıkma yasağı bu Cumartesi uygulanmadı. Yarın da Liselere Geçiş Sistemi sınavı nedeniyle, LGS'de sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Sınava girecek olan öğrenciler ve velileri, sokağa çıkmay asağı muafiyeti ve LGS süresince uygulanması ile ilgili detayları da merak ediyor. Buna göre, LGS'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı, sınava girecek öğrenciler ile refakatçileri sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte, yarın uygulanacak yasak ve LGS süreci hakkında detaylar...