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Likya Yolu’nda korkunç olay: Alman kadının cansız bedeni bulundu!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
12:07
Likya Yolu’nda korkunç olay: Alman kadının cansız bedeni bulundu!
Acı olay Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşandı. Eşi Günther Fritzl ile çıktığı doğa yürüyüşünde mahsur kalan Almanya vatandaşı Andrea Fritzl'in cansız bedeni bulundu. Ekiplerin kurtardığı Günther Fritzl ise yürüyüş sırasında eşinden önde olduğunu, ileride bir süre onu beklediğini, geri döndüğünde eşini yerde hareketsiz bulduğunu, yardım getirmek için de yanından ayrıldığını söyledi.