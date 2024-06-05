Likya Yolu’nda korkunç olay: Alman kadının cansız bedeni bulundu!

Ekipler, dün akşam saatlerinde Günther Fritzl'e ulaştı. Durumu iyi olan Günther Fritzl, yürüyüş sırasında eşi Andrea Fritzl'den önden olduğunu, ileride bir süre onu beklediğini, geri döndüğünde yerde hareketsiz bulduğunu, yardım getirmek için de yanından ayrıldığını söyledi.