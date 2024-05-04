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Haberler Yaşam Lila Kağıt (LILAK) BIST işlem tarihi: Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 13:59

Lila Kağıt (LILAK) BIST işlem tarihi: Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Lila Kağıt halka arz sonuçları araştırılıyor. 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Lila Kağıt (LILAK) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. İşte Lila Kağıt BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.

Lila Kağıt LILAK BIST işlem tarihi: Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Lila Kağıt halka arz sonuçları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere 37,39 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı ve 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu. Peki, Lila Kağıt (LILAK) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar.

Lila Kağıt LILAK BIST işlem tarihi: Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ OLDU!

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket LILAK borsa kodu ile işlem görecek.

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Lila Kağıt LILAK BIST işlem tarihi: Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 120,000,000

Hisse Fiyatı: 37,39 TL

Bist Kodu: LILAK

Halka Arz Büyüklüğü: 4,48 Milyar TL

Lila Kağıt LILAK BIST işlem tarihi: Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 37,39 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasına karar verildi.

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, RGYAS halka arz açıklık oranı %20,34 olarak belirlendi.

Rönesans Gayrimenkul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Lila Kağıt LILAK BIST işlem tarihi: Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

LİLA KAĞIT KAÇ LOT VERİR?

Olası liste şöyle:

- 2.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (1495 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (710 TL)

- 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (673 TL)

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