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Lila Kağıt (LILAK) BIST işlem tarihi: Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
13:59
Lila Kağıt halka arz sonuçları araştırılıyor. 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştirilen Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla borsada işlem görecek. Hal böyle olunca vatandaşlar, "Lila Kağıt (LILAK) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt aramak için arama motorlarına yöneldi. İşte Lila Kağıt BİST işlem tarihi hakkında son gelişmeler.