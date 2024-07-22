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Haberler Yaşam Lise nakilleri ne zaman, bugün mü, nakil başvurusu nasıl yapılır? 2024 MEB LGS takvimi ile lise 1. ve 2. nakil tarihleri
Giriş Tarihi: 22.07.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 08:16

Lise nakilleri ne zaman, bugün mü, nakil başvurusu nasıl yapılır? 2024 MEB LGS takvimi ile lise 1. ve 2. nakil tarihleri

Lise nakil takvimi 2024 MEB tarafından yayımlandı. Tercih sonuçlarına göre istediği okula yerleşemeyen öğrenciler lise nakilleri ne zaman, nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. 22 Temmuz günü erişime açılacak LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları kapsamında LGS 1. ve 2. nakil başvuru tarihleri içerisinde işlemler gerçekleştirilecek. İşte, lise nakil tarihleri...

Lise nakilleri ne zaman, bugün mü, nakil başvurusu nasıl yapılır? 2024 MEB LGS takvimi ile lise 1. ve 2. nakil tarihleri

Lise nakilleri ne zaman başlıyor belli oldu. LGS yerleştirme sonuçları ardından nakil başvurusu yapacak adaylar MEB takvimine yöneldi. e-okul öğrenci girişi üzerinden bilgilerini kontrol eden öğrenciler sonuçları öğrenir öğrenmez yeniden lise taban puanları ve boş kontenjan sorgulama işlemlerine odaklanacak. İşte, lise 1. ve 2. nakil tarihleri 2024...

Lise nakilleri ne zaman, bugün mü, nakil başvurusu nasıl yapılır? 2024 MEB LGS takvimi ile lise 1. ve 2. nakil tarihleri

LGS TERCİH SONUÇLARI 22 TEMMUZ BUGÜN AÇIKLANIYOR!

LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz günü meb.gov.tr üzerinden adaylar ile buluşuyor. MEB açıklaması sonrası sonuçları kontrol edebileceğiniz ekran:

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Lise nakilleri ne zaman, bugün mü, nakil başvurusu nasıl yapılır? 2024 MEB LGS takvimi ile lise 1. ve 2. nakil tarihleri

LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB takvimine göre lise 1. nakil işlemleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

İşte, LGS tercih takvimi:

Lise nakilleri ne zaman, bugün mü, nakil başvurusu nasıl yapılır? 2024 MEB LGS takvimi ile lise 1. ve 2. nakil tarihleri

LGS TERCİH TAKVİMİ

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

Lise nakilleri ne zaman, bugün mü, nakil başvurusu nasıl yapılır? 2024 MEB LGS takvimi ile lise 1. ve 2. nakil tarihleri

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

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