Lise nakilleri ne zaman, bugün mü, nakil başvurusu nasıl yapılır? 2024 MEB LGS takvimi ile lise 1. ve 2. nakil tarihleri

Lise nakilleri ne zaman başlıyor belli oldu. LGS yerleştirme sonuçları ardından nakil başvurusu yapacak adaylar MEB takvimine yöneldi. e-okul öğrenci girişi üzerinden bilgilerini kontrol eden öğrenciler sonuçları öğrenir öğrenmez yeniden lise taban puanları ve boş kontenjan sorgulama işlemlerine odaklanacak. İşte, lise 1. ve 2. nakil tarihleri 2024...