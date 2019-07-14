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  • Lise öğrencisi pet şişeyle başladı milyonlarca kez izlendi!

Lise öğrencisi pet şişeyle başladı milyonlarca kez izlendi!

Lise öğrencisinin yaptığı ustalık dünyayı hayran bıraktı. Bulgar lise öğrencisi genç sadece 4 dakikalık bir video çekti. Daha sonra bunu sosyal medyadan paylaşan gencin yaptığı ustalık milyonlarca kişi tarafından hayretler içerisinden izlendi. Bakın bu genç adam bir ve kapakla başladığı ilginç işi nasıl sonuçlandırdı ve milyonların izlemesini başardı!

Giriş Tarihi: 14.07.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 17:17
Lise öğrencisi pet şişeyle başladı milyonlarca kez izlendi!

İşte o şaşırtıcı çalışma!

Lise öğrencisi pet şişeyle başladı milyonlarca kez izlendi!

Bulgar lise öğrencisi, 4 dakikalık video çekti, milyonlar izledi! Bakın bir şişe ve kapaktan öğrenci ne yaptı?

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Lise öğrencisi pet şişeyle başladı milyonlarca kez izlendi!
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Lise öğrencisi pet şişeyle başladı milyonlarca kez izlendi!
Lise öğrencisi pet şişeyle başladı milyonlarca kez izlendi!
Lise öğrencisi pet şişeyle başladı milyonlarca kez izlendi!
Lise öğrencisi pet şişeyle başladı milyonlarca kez izlendi!
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