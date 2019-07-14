Lise öğrencisi pet şişeyle başladı milyonlarca kez izlendi!
Lise öğrencisi pet şişeyle başladı milyonlarca kez izlendi!
Lise öğrencisinin yaptığı ustalık dünyayı hayran bıraktı. Bulgar lise öğrencisi genç sadece 4 dakikalık bir video çekti. Daha sonra bunu sosyal medyadan paylaşan gencin yaptığı ustalık milyonlarca kişi tarafından hayretler içerisinden izlendi. Bakın bu genç adam bir pet şişe ve kapakla başladığı ilginç işi nasıl sonuçlandırdı ve milyonların izlemesini başardı!
Giriş Tarihi: 14.07.2019
10:56
Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
17:17
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