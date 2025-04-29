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Haberler Yaşam LİSE SINAVI (LGS) TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:58 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:58

LİSE SINAVI (LGS) TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılında yapılacak merkezi sınav için heyecan giderek artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek sınavın başvuruları 2-11 Nisan tarih aralığında açılmıştı. 8. sınıf öğrencileri ve aileleri LGS sınav tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki; LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı?

LİSE SINAVI LGS TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS sınav tarihi için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran ayında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın başvuru işlemleri tamamlandı. Öğrenciler yaklaşan sınav için hazırlıklarını hızlandırdı. Peki, LGS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

LİSE SINAVI LGS TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre LGS sınavı 15 Haziran tarihinde gerçekleşecek

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LİSE SINAVI LGS TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURULARI ÜCRETLİ Mİ, SINAVA KATILIM ZORUNLU MU?
Sınava katılım isteğe bağlı olacak. Katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortamdan ücretsiz yapabilecek.

Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Sınav isteğe bağlı olup öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

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LİSE SINAVI LGS TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

SINAV İÇERİĞİ VE SÜRESİ
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LİSE SINAVI LGS TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

GİRİŞ BELGELERİ 4 HAZİRAN'DA YAYINLANACAK
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.