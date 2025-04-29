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LİSE SINAVI (LGS) TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
16:58
LİSE SINAVI (LGS) TARİHİ 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılında yapılacak merkezi sınav için heyecan giderek artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek sınavın başvuruları 2-11 Nisan tarih aralığında açılmıştı. 8. sınıf öğrencileri ve aileleri LGS sınav tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki; LGS ne zaman, sınava kaç gün kaldı?