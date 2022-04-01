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Lisede cinsel taciz iddiası: 2 genç intihar etti! Kızlar tuvaletine itince...
Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:06
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
09:33
Lisede cinsel taciz iddiası: 2 genç intihar etti! Kızlar tuvaletine itince...
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı… Lisede arkadaşının şaka amacıyla kızlar tuvaletine ittiği E.K. (19) hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla tutanak tutulunca canına kıydı. Mahalleden arkadaşı R.B. (16) de E.K.'nin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması nedeniyle babası ile tartışmasının ardından yaşamını sonlandırdı... Öte yandan ilçede bir lise öğrencisinden de haber alınamadığı iddiası ortaya atıldı.