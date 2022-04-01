Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Lisede cinsel taciz iddiası: 2 genç intihar etti! Kızlar tuvaletine itince...
Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 09:33

Lisede cinsel taciz iddiası: 2 genç intihar etti! Kızlar tuvaletine itince...

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı… Lisede arkadaşının şaka amacıyla kızlar tuvaletine ittiği E.K. (19) hakkında 'cinsel taciz' iddiasıyla tutanak tutulunca canına kıydı. Mahalleden arkadaşı R.B. (16) de E.K.'nin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması nedeniyle babası ile tartışmasının ardından yaşamını sonlandırdı... Öte yandan ilçede bir lise öğrencisinden de haber alınamadığı iddiası ortaya atıldı.

ÖMER ÇETİN
Lisede cinsel taciz iddiası: 2 genç intihar etti! Kızlar tuvaletine itince...

Korkunç olay, geçtiğimiz günlerde Ankara Polatlı'daki Ticaret Meslek Lisesi'nde yaşandı… 12'nci sınıf öğrencisi E.K.'yi (19) teneffüs sırasında arkadaşları şaka amacıyla kızlar tuvaletine itti.

Lisede cinsel taciz iddiası: 2 genç intihar etti! Kızlar tuvaletine itince...

'RESMİNİZİ ÇEKTİM' CİNSEL TACİZ İDDİASIYLA TUTANAK...
E.K. de içerideki kızların bağırması üzerine "Resminizi çektim" dedi. Kız öğrencilerin okul müdürüne şikayette bulunması üzerine okula polis sevk edildi. Polisler, 'cinsel Taciz' iddiasıyla tutanak tutarken E.K.'nin telefonunda yapılan incelemede söz konusu fotoğrafa rastlanılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Lisede cinsel taciz iddiası: 2 genç intihar etti! Kızlar tuvaletine itince...

ŞAKA YÜZÜNDEN İKİ GENÇ İNTİHAR ETTİ!

Daha sonra okuldan çıkarak Mehmet Akif Mahallesi, Kara Mustafa Caddesi'ndeki evine giden E.K. hayatına son verdi. E.K.'nin cenazesi, önceki gün mahallede kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Lisede cinsel taciz iddiası: 2 genç intihar etti! Kızlar tuvaletine itince...

E.K. ile aynı mahallede oturan ve Çıraklık Eğitim Merkezi'nde eğitim gören R.B. (16) de arkadaşının cenaze namazına katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından eve giden R.B., sosyal medyada cinsel tacizle suçlanması sonrası intihar eden arkadaşı E.K. ile ilgili paylaşım yaptı.

Lisede cinsel taciz iddiası: 2 genç intihar etti! Kızlar tuvaletine itince...

BABASIYLA KAVGA ETTİ

R.B.'ye paylaşımı nedeniyle babası tepki gösterdi. Babasıyla tartışan R.B. evden çıktı. Gece eve dönmeyen R.B., sabaha karşı arkadaşının intihar ettiği evin 100 metre ilerisindeki düğün salonunun bahçesinde yaşamına son verdi.

SON DAKİKA