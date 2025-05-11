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Liselerde zorunlu eğitim kısalacak mı, son durum ne? Bakan Tekin'den açıklama geldi! İşte 3+1 ve 2+2 Yaş Modeli uygulamaları
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
11:30
Liselerde zorunlu eğitim kısalacak mı, son durum ne? Bakan Tekin'den açıklama geldi! İşte 3+1 ve 2+2 Yaş Modeli uygulamaları
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liselerde zorunlu eğitim süresinin 4 yıl olarak uygulanması, uzun süredir devam eden bir uygulamadır. Ancak, Bakan Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında okullarda atılacak yeni adımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle sanayi ve ticaret sektörlerinde iş gücü talebine dikkat çeken Bakan Tekin, liselerde eğitim süresinde yapılabilecek olası değişiklikler hakkında ipuçları verdi. Peki, liselerdeki eğitim süresi kısalacak mı, kaç yıl olacak? İşte konu ile ilişkin yaşanan son gelişmeler…