Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Liselerde zorunlu eğitim kısalacak mı, son durum ne? Bakan Tekin'den açıklama geldi! İşte 3+1 ve 2+2 Yaş Modeli uygulamaları
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 11:30

Liselerde zorunlu eğitim kısalacak mı, son durum ne? Bakan Tekin'den açıklama geldi! İşte 3+1 ve 2+2 Yaş Modeli uygulamaları

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liselerde zorunlu eğitim süresinin 4 yıl olarak uygulanması, uzun süredir devam eden bir uygulamadır. Ancak, Bakan Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında okullarda atılacak yeni adımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle sanayi ve ticaret sektörlerinde iş gücü talebine dikkat çeken Bakan Tekin, liselerde eğitim süresinde yapılabilecek olası değişiklikler hakkında ipuçları verdi. Peki, liselerdeki eğitim süresi kısalacak mı, kaç yıl olacak? İşte konu ile ilişkin yaşanan son gelişmeler…

Liselerde zorunlu eğitim kısalacak mı, son durum ne? Bakan Tekin’den açıklama geldi! İşte 3+1 ve 2+2 Yaş Modeli uygulamaları

2012 yılında hayata geçirilen yeni düzenleme ile ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim süresi 4 yıl olarak belirlendi. Bu reformla birlikte, liselerdeki zorunlu eğitim süresi de 4 yıl olarak uygulamaya konuldu. Ancak, ilerleyen zamanlarda eğitimin içeriği ve süresi konusunda değişiklik yapılabileceği gündeme geldi. Bu potansiyel değişiklikler, hem öğrenciler hem de veliler tarafından dikkatle izleniyor. Peki, liselerdeki eğitim süresi kısalacak mı, kaç yıl olacak? İşte ayrıntılar...

Liselerde zorunlu eğitim kısalacak mı, son durum ne? Bakan Tekin’den açıklama geldi! İşte 3+1 ve 2+2 Yaş Modeli uygulamaları

LİSE EĞİTİMİ KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde 4 yıl süren zorunlu eğitimin süresinin kısaltılmasıyla ilgili olarak henüz belirgin bir adım atmamıştır. Bakan Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, sanayi ve ticaret sektörlerinden gelen nitelikli eleman taleplerine dikkat çekmiş ve bu taleplere yönelik önerilen eğitim modellerini değerlendirdiklerini belirtmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Liselerde zorunlu eğitim kısalacak mı, son durum ne? Bakan Tekin’den açıklama geldi! İşte 3+1 ve 2+2 Yaş Modeli uygulamaları

3 YENİ EĞİTİM MODELİ GÜNDEMDE

Liselerdeki eğitim süresine dair kamuoyunda üç farklı model üzerinde tartışmalar devam etmektedir.

'3+1 Eğitim Modeli'nde, lisede zorunlu eğitimin süresi 3 yıla düşürülmektedir. Bu modele göre, öğrenciler 11. sınıfın sonunda diplomalarını alacaklar. 12. sınıf ise isteğe bağlı bir yıl olup, öğrenciler bu yılı üniversiteye hazırlık amacıyla değerlendirebilecekler.

Liselerde zorunlu eğitim kısalacak mı, son durum ne? Bakan Tekin’den açıklama geldi! İşte 3+1 ve 2+2 Yaş Modeli uygulamaları

2+2 EĞİTİM SİSTEMİ
2+2 Eğitim Sistemi'nde ise liseler için zorunlu eğitim süresinin 2 yıl olması tartışılıyor. İsteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim verilecek. Mesleki anlamda ilerlemek isteyenler ise Mesleki Eğitim Merkezi, açık öğretim ya da istihdam programlarına yönlendirilecek.

Liselerde zorunlu eğitim kısalacak mı, son durum ne? Bakan Tekin’den açıklama geldi! İşte 3+1 ve 2+2 Yaş Modeli uygulamaları

DİPLOMA İÇİN 16 YAŞINI DOLDURMAK GEREKECEK

Lise öğrencilerinin diploma alabilmesi için 16 yaşını doldurmaları gerektiği yönünde bir düzenleme gündemde. Bu uygulama, zorunlu eğitimi tamamlama yaşını belirlemeyi amaçlayan "Yaş Modeli" çerçevesinde tartışılmaktadır. Buna göre, öğrenciler 16 yaşına ulaştıklarında diplomalarını alabilecekler.