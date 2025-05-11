Liselerde zorunlu eğitim kısalacak mı, son durum ne? Bakan Tekin’den açıklama geldi! İşte 3+1 ve 2+2 Yaş Modeli uygulamaları

2012 yılında hayata geçirilen yeni düzenleme ile ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim süresi 4 yıl olarak belirlendi. Bu reformla birlikte, liselerdeki zorunlu eğitim süresi de 4 yıl olarak uygulamaya konuldu. Ancak, ilerleyen zamanlarda eğitimin içeriği ve süresi konusunda değişiklik yapılabileceği gündeme geldi. Bu potansiyel değişiklikler, hem öğrenciler hem de veliler tarafından dikkatle izleniyor. Peki, liselerdeki eğitim süresi kısalacak mı, kaç yıl olacak? İşte ayrıntılar...