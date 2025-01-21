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Haberler Yaşam Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:24

Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi...

Türk vatandaşlarının pasaportuyla kolayca seyahat edebileceği vizesiz ülkeler listesi yenilendi! Yeni güncellemelerle birlikte, birçok ülke Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor. Sömestr tatilini yut dışı seyahatiyle değerlendirmek isteyenler güncel listeye odaklandı. Bu listede pasaportu olmayanlar için sadece kimlik kartıyla bile seyahat edilebilecek ülkeler de yer alıyor. Peki, Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? İşte, güncel liste!

Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi...

Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı tanıyan ülkeler listesi güncellendi. Uzak lokasyonlara gitmek için vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenler vizesiz rotaları yakın takibe aldı. Peki, Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangisi? İşte, keşfetmeyi bekleyen yeni rotalar...

Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi...

LİSTE GÜNCELLENDİ!

2025 yılında vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler tatilciler için birbirinden güzel alternatifler seçenekleriyle açıklandı. Pasaportunuzla kolayca keşfe çıkabileceğiniz bu rotalar, tatilinizi unutulmaz bir deneyime dönüştürecek.

İşte, 2025 yılında vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi;

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Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi...

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi...

GÜRCİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

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