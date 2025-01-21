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Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
11:24
Liste güncellendi! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi...
Türk vatandaşlarının pasaportuyla kolayca seyahat edebileceği vizesiz ülkeler listesi yenilendi! Yeni güncellemelerle birlikte, birçok ülke Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor. Sömestr tatilini yut dışı seyahatiyle değerlendirmek isteyenler güncel listeye odaklandı. Bu listede pasaportu olmayanlar için sadece kimlik kartıyla bile seyahat edilebilecek ülkeler de yer alıyor. Peki, Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? İşte, güncel liste!