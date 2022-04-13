Haberler Yaşam Liverpool – Benfica çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

Giriş Tarihi: 13.04.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 16:47

Liverpool – Benfica çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları heyecanı devam ediyor. İngiliz temsilcisi Liverpool, Portekiz'den Benfica'yı sahasında ayarlayacak. Liverpool'ın deplasmandan 3 – 1 gibi net bir sonuçla dönmesi, maçı daha az rekabetçi kılıyor. Avrupa'nın en büyüğü olmak isteyen Liverpool'a Portekiz temsilcisi Benfica çelme takmak istiyor. Rövanş mücadelesi bu akşam canlı yayınlanacak. Futbol severler de "Liverpool - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Liverpool – Benfica maçı hangi kanalda yayınlanacak?