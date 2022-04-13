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Haberler Yaşam Liverpool – Benfica çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi
Giriş Tarihi: 13.04.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 16:47

LiverpoolBenfica çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları heyecanı devam ediyor. İngiliz temsilcisi Liverpool, Portekiz'den Benfica'yı sahasında ayarlayacak. Liverpool'ın deplasmandan 3 – 1 gibi net bir sonuçla dönmesi, maçı daha az rekabetçi kılıyor. Avrupa'nın en büyüğü olmak isteyen Liverpool'a Portekiz temsilcisi Benfica çelme takmak istiyor. Rövanş mücadelesi bu akşam canlı yayınlanacak. Futbol severler de "Liverpool - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Liverpool – Benfica maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Liverpool – Benfica çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları dün birbirinden güzel iki maça sahne oldu. Real Madrid kendi evinde Chelsea'ye karşı 3 farklı geriye düştüğü maçta 2 gol atarak eşleşmede gülen taraf oldu. Turnuvanın mutlak favorisi Bayern Münih ise İspanya'nın orta-üst sıra takımı Villarreal'e elendi. Villareal 2006 yılından beri ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı. Bugünkü maçlardan nispeten daha az çekişmeli LiverpoolBenfica maçı. Peki, Liverpool – Benfica maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Liverpool – Benfica çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

BENFICA – LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için tahmini ilk 11ler şu şekildedir:

Liverpool:

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Milner, Fabinho, Keita; Diaz, Firmino, Jota

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Liverpool – Benfica çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

Benfica:

Vlachodimos; Gilberto, Vertoghen, Otamendi, Grimaldo; Goncalves, Weigl, Taarabt, Everton; Ramos, Darwin Nunez

Liverpool – Benfica çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

LIVERPOOL – BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

LiverpoolBenfica Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması 13 Nisan 2022 (bugün) tarihinde oynanacak. Rövanş karşılaşması bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Benfica'nın Liverpool deplasmanından galip gelmesi için 3 farklı skorla kazanması gerekecek.

Liverpool – Benfica çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi

LIVERPOOL – BENFICA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı Exxen Spor üzerinden izlenebilir. Exxen Spor telefon uygulaması ve web üzerinden izlenebilir.

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