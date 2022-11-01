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Haberler Yaşam Liverpool Napoli maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Napoli ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 14:55 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 14:56

Liverpool Napoli maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Napoli ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda kimin lider bitireceğini bugün İngiltere'nin Liverpool kentinde oynanacak olan Liverpool Napoli maçı belirleyecek. İlk maçta Evinde Liverpool'u 4 – 1 gibi flaş bir skorla yenen Napoli, grup liderliği için 3 farktan az bir şekilde kaybetmesi yetiyor. Maçı takip etmek isteyenler "Liverpool Napoli maçı hangi kanalda, EXXEN mi TV8,5 mu?" sorularına yanıt arıyor. Avrupa'nın kış saatine geçmesiyle birlikte maç saatlerinin ileri alındığını söylemekte yarar var. Peki, Liverpool Napoli ne zaman, saat kaçta? Liverpool Napoli maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…

Liverpool Napoli maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Napoli ne zaman, saat kaçta?

Premier Lig'de istediğini bulamayan ve şampiyonluktan kopan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için Napoli'yi yenip grubu lider bitirmek istiyor. Maçı heyecanla bekleyen vatandaşlar, "Liverpool Napoli ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Bu yılın flaş takımı Napoli, hiçbir kulvarda henüz yenilmediğini hatırlatmakta yarar var. Peki, Liverpool Napoli maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

Liverpool Napoli maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Napoli ne zaman, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Grupta Liverpool ve Napoli çıkmayı garantilerken, Ajax da neredeyse adını UEFA Avrupa Ligi son 32'ye yazdırdı.

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Liverpool Napoli maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Napoli ne zaman, saat kaçta?

LIVERPOOL NAPOLI MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta Liverpool Napoli maçı bugün saat 23.00'da oynanacak.

Liverpool Napoli maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Napoli ne zaman, saat kaçta?

LIVERPOOL NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç EXXEN ekranlarında şifreli olarak yayımlanacak.

Liverpool Napoli maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Napoli ne zaman, saat kaçta?

SAKATLIKLAR İKİ TAKIMIN DA CANINI SIKIYOR

Liverpool'da Joel Matip, Naby Keita, Diogo Jota, Arthur ve Luis Diaz'ın sakatlıkları devam ederken, Napoli'de Kim Min Jae ile iyi bir ikili olan Amir Rrahmani sakatlığı sürüyor. Orta sahanın bel kemiği Zamo Anguissa ve forvet Victor Osimhen ise sahalara geri döndüler.

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