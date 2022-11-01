Haberler Yaşam Liverpool Napoli maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Napoli ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 01.11.2022 14:55 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 14:56

Liverpool Napoli maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Napoli ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda kimin lider bitireceğini bugün İngiltere'nin Liverpool kentinde oynanacak olan Liverpool Napoli maçı belirleyecek. İlk maçta Evinde Liverpool'u 4 – 1 gibi flaş bir skorla yenen Napoli, grup liderliği için 3 farktan az bir şekilde kaybetmesi yetiyor. Maçı takip etmek isteyenler "Liverpool Napoli maçı hangi kanalda, EXXEN mi TV8,5 mu?" sorularına yanıt arıyor. Avrupa'nın kış saatine geçmesiyle birlikte maç saatlerinin ileri alındığını söylemekte yarar var. Peki, Liverpool Napoli ne zaman, saat kaçta? Liverpool Napoli maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…