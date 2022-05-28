Liverpool Real Madrid maçı sonrasında 2022 yılının devler ligi şampiyonu belli olacak. İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid arasında oynanacak zorlu Şampiyonlar Ligi final maçı canlı yayın bilgilerine erişmek isteyen futbolseverler tarihi anlara tanık olmak için "Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

LIVERPOOL REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve linki ile maça ilişkin son dakika gelişmeler şöyle;