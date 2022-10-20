Haberler Yaşam Liz Truss neden istifa etti, yeni başbakan kim olacak? İngiltere Başbakanı Liz Truss kimdir, kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 16:34

Liz Truss neden istifa etti, yeni başbakan kim olacak? İngiltere Başbakanı Liz Truss kimdir, kaç yaşında?

SON DAKİKA Liz Truss istifa etti! Henüz 45 gün önce İngiltere Başbakanlığına getirilen Muhafazakar Parti'den Liz Truss Kral Charles'a istifasını sundu. Siyasetle ilgilenen vatandaşlar da bu şok haber sonrası Liz Truss neden istifa etti sorusuna yanıt arıyor. İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Liz Truss, ekonomik sorunlar nedeniyle bir süredir eleştirilerin odağındaydı. Yeni Ekonomi Bakanı ataması da istifanın önüne engel olmadı. Peki, Liz Truss kimdir, kaç yaşında, hangi partiden? İngiltere Başbakanı Liz Truss neden istifa etti? İşte detaylar…