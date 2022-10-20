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Haberler Yaşam Liz Truss neden istifa etti, yeni başbakan kim olacak? İngiltere Başbakanı Liz Truss kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 20.10.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 16:34

Liz Truss neden istifa etti, yeni başbakan kim olacak? İngiltere Başbakanı Liz Truss kimdir, kaç yaşında?

SON DAKİKA Liz Truss istifa etti! Henüz 45 gün önce İngiltere Başbakanlığına getirilen Muhafazakar Parti'den Liz Truss Kral Charles'a istifasını sundu. Siyasetle ilgilenen vatandaşlar da bu şok haber sonrası Liz Truss neden istifa etti sorusuna yanıt arıyor. İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Liz Truss, ekonomik sorunlar nedeniyle bir süredir eleştirilerin odağındaydı. Yeni Ekonomi Bakanı ataması da istifanın önüne engel olmadı. Peki, Liz Truss kimdir, kaç yaşında, hangi partiden? İngiltere Başbakanı Liz Truss neden istifa etti? İşte detaylar…

Liz Truss neden istifa etti, yeni başbakan kim olacak? İngiltere Başbakanı Liz Truss kimdir, kaç yaşında?

Liz Truss neden istifa etti sorusu, henüz 45 gündür İngiltere Başbakanı olan Liz Truss'un son dakika istifa ettiği bilgisi sebebiyle sürekli olarak aratılıyor. İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Liz Truss, İngiltere'nin en kısa hüküm süren başbakanı oldu. Peki, Liz Truss kimdir? Liz Truss neden istifa etti? İşte detaylar…

Liz Truss neden istifa etti, yeni başbakan kim olacak? İngiltere Başbakanı Liz Truss kimdir, kaç yaşında?

LIZ TRUSS NEDEN İSTİFA ETTİ?

Liz Truss, 45 günlük görevinin ardından istifasını sundu. Liz Truss bugün öğle saatlerinde Downing Street'teki Başbakanlık Konutu önünde bir konuşma yaptı. Yaptığı açıklamada başbakanlık sorumluluklarını yerine getiremediğini dile getirerek istifasını sundu.

Liz Truss döneminde İngiltere'de ekonomik dalgalanma baş gösterdi. Hükümetin geçen ay açıkladığı vergi kesintisi planları sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı, Sterlin değer kaybetti.

Truss Cuma günü Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirdi.

Liz Truss yaptığı açıklamada yeni Başbakan'ın gelecek hafta seçileceğini bildirdi.

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Liz Truss neden istifa etti, yeni başbakan kim olacak? İngiltere Başbakanı Liz Truss kimdir, kaç yaşında?

YENİ BAŞBAKAN KİM OLACAK?

İngiltere'nin yeni Başbakanı'nın iki hafta içerisinde partide yapılacak oylama sonucu belirleneceği açıklandı. Yeni Başbakan için Rishi Sunak ve Penny Mordaunt'un adı geçmekte.

Liz Truss neden istifa etti, yeni başbakan kim olacak? İngiltere Başbakanı Liz Truss kimdir, kaç yaşında?

GEÇERLİ OYLARIN YÜZDE 57,4'ÜNÜ ALMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı "1922 Komitesi" Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, başkent Londra'daki Kraliçe 2. Elizabeth Konferans Merkezi'nde parti üyelerinin yaptığı oylamanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, oylamada, Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kaldı. Böylelikle, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Liz Truss neden istifa etti, yeni başbakan kim olacak? İngiltere Başbakanı Liz Truss kimdir, kaç yaşında?

LİZ TRUSS KİMDİR?

Tam adı Mary Elizabeth Truss olan Liz Truss, 26 Temmuz 1975 tarihinde Oxford'da dünyaya gedi. Oxford Üniversitesi'nde, felsefe, politika ve ekonomi bölümünden mezun olan Truss, uluslararası bir petrol şirketinde yönetim muhasebecisi olarak çalıştı.

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron'un Muhafazakar Parti'nin 'A listesine' almasının ardından Truss, 2010 yılında South West Norfolk'tan milletvekili seçildi. Truss, 2012 yılında Eğitim Bakanı olarak Cameron hükümetinde kabineye girdi.

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