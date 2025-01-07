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Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
16:47
Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Gupse Özay'ın yazdığı Lohusa filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. TV'de ilk kez yayımlanacak filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. 2024'te vizyona giren yapım yerli komedi türünde dikkat çekiyor. Peki; Lohusa filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?