Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Lohusa filmi konusu ile yeni anne ve baba olmuş bir çifte odaklanıyor. Sürecin duygusal zorluklarını da aktaran yapımda komedi unsurları da oldukça yoğun. Pek çok popüler ismin yer aldığı yapım bu akşam TV'de ilk kez yayımlanacak. İşte, Lohusa filmi oyuncuları...