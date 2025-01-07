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Haberler Yaşam Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:47

Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Gupse Özay'ın yazdığı Lohusa filmi konusu ve oyuncuları ile gündemde. TV'de ilk kez yayımlanacak filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. 2024'te vizyona giren yapım yerli komedi türünde dikkat çekiyor. Peki; Lohusa filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Lohusa filmi konusu ile yeni anne ve baba olmuş bir çifte odaklanıyor. Sürecin duygusal zorluklarını da aktaran yapımda komedi unsurları da oldukça yoğun. Pek çok popüler ismin yer aldığı yapım bu akşam TV'de ilk kez yayımlanacak. İşte, Lohusa filmi oyuncuları...

Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi?

LOHUSA FİLMİ KONUSU

Lohusa, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşacakları günü heyecanla bekleyen evli bir çiftir. Hamileliği boyunca doğumdan sonra onu bekleyen hayatla ilgili söylenenleri umursamayan Burcu, lohusa depresyonuna girmeyeceğine emindir.

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Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Ancak doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içerisinde bulmasına neden olur. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışan Burcu, lohusa döneminin üstesinden gelmeyi başarabilecek midir?

Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi?

LOHUSA FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay

Onur Gürçay

Hazal Türesan

Esra Ruşan

Elif Nur Kerkük

Servet Pandur

Feri Baycu Güler

Birsen Dürülü

Alper Baytekin

Cihan Albayrak

Lohusa filmi konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Lohusa filmi nerede ve ne zaman çekildi?
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