Londra’dan Sancaktepe’ye mücevher dolandırıcılığı! Instagram’dan tanıştığı İngiliz dolandırıcı çıktı

PARAYI ALIP YOK OLDU

Hediyeleri alabilmek için şahıs Mine Ç.'den Mirkaya Kuyumculuk ve Danışmanlık İhracat Şirketi hesabına vergi ve sertifika ücreti ödemesini yapmasının yeterli olacağını söyledi. İkna olan kadın Mirkaya Kuyumculuk hesabından mail olarak gelen vergi ve sertifika ödemesini istenilen hesaba iki parça halinde 138 bin Türk lirası olarak gönderdi. Mine Ç, George B'nin kendisini engellediğini görünce dolandırıldığını anladı.