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Londra'dan Sancaktepe'ye mücevher dolandırıcılığı! Instagram'dan tanıştığı İngiliz dolandırıcı çıktı
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:57
Londra'dan Sancaktepe'ye mücevher dolandırıcılığı! Instagram'dan tanıştığı İngiliz dolandırıcı çıktı
İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Mine Ç. İngiltere'de yaşayan George B. ile sosyal medya uygulaması üzerinden arkadaş oldu. Zamanla ilerleyen samimiyetle şüpheli adam, mücevher ve pahalı saat göndereceği vaadiyle Mine Ç'den vergi ve sertifika ücreti adı altında 138 bin lira para aldı. Londra'da yaşayan George B'ye ulaşmaya çalışan çaresiz kadın engellendiğini anlayınca karakola koştu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.