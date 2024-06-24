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Haberler Yaşam Londra'dan Sancaktepe'ye mücevher dolandırıcılığı! Instagram'dan tanıştığı İngiliz dolandırıcı çıktı
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:57

Londra'dan Sancaktepe'ye mücevher dolandırıcılığı! Instagram'dan tanıştığı İngiliz dolandırıcı çıktı

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Mine Ç. İngiltere'de yaşayan George B. ile sosyal medya uygulaması üzerinden arkadaş oldu. Zamanla ilerleyen samimiyetle şüpheli adam, mücevher ve pahalı saat göndereceği vaadiyle Mine Ç'den vergi ve sertifika ücreti adı altında 138 bin lira para aldı. Londra'da yaşayan George B'ye ulaşmaya çalışan çaresiz kadın engellendiğini anlayınca karakola koştu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Armağan YILMAZ
Londra’dan Sancaktepe’ye mücevher dolandırıcılığı! Instagram’dan tanıştığı İngiliz dolandırıcı çıktı

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Mine Ç. (27) sosyal medya hesabı üzerinden İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan George B. isimli kişiyle 2023 Ağustos ayında tanıştı. Aradan geçen zamanın ardından samimiyet ilerledi geçtiğimiz Aralık ayında George B., Mine Ç.'ye yurtdışından mücevher kolye ve pahalı saat göndereceğini söyledi.

Londra’dan Sancaktepe’ye mücevher dolandırıcılığı! Instagram’dan tanıştığı İngiliz dolandırıcı çıktı

PARAYI ALIP YOK OLDU

Hediyeleri alabilmek için şahıs Mine Ç.'den Mirkaya Kuyumculuk ve Danışmanlık İhracat Şirketi hesabına vergi ve sertifika ücreti ödemesini yapmasının yeterli olacağını söyledi. İkna olan kadın Mirkaya Kuyumculuk hesabından mail olarak gelen vergi ve sertifika ödemesini istenilen hesaba iki parça halinde 138 bin Türk lirası olarak gönderdi. Mine Ç, George B'nin kendisini engellediğini görünce dolandırıldığını anladı.

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Londra’dan Sancaktepe’ye mücevher dolandırıcılığı! Instagram’dan tanıştığı İngiliz dolandırıcı çıktı

Karakola giden Mine Ç. şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Mine Ç. ifadesinde, sosyal medya uygulaması olan İnstagram üzerinden İngiltere'de yaşayan George B. isimli kişiyle tanıştığını karşılıklı yazışmaya başladıklarını, şüphelinin kendisine hediyeler göndereceğini söylediğini dile getirdi.

Londra’dan Sancaktepe’ye mücevher dolandırıcılığı! Instagram’dan tanıştığı İngiliz dolandırıcı çıktı

Kolye, marka saatin resmini gördüğünü daha sonra mail olarak gelen 40 bin Türk lirası vergi ücretini ödediğini, sonrasında aynı hesaptan mücevher bulunduğu için98 bin Lira daha para istemeleri üzerine istedikleri banka hesabına toplamda 138 bin Türk lirası para gönderdiğini kaydetti.

Londra’dan Sancaktepe’ye mücevher dolandırıcılığı! Instagram’dan tanıştığı İngiliz dolandırıcı çıktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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