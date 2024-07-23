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LUGANO FENERBAHÇE CANLI İZLE HD | UEFA Şampiyonlar Ligi Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
15:52
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu için FC Lugano karşısında. Canlı maç izle araştırmalarına başlayan taraftarlar Lugano Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak sarı lacivertlilerin Cenk Tosun hamlesi günlerdir konuşuluyor. Bu noktada ilk 11 için de araştırmalar hız kazandı. İşte, 23 Temmuz 2024 tarihli Lugano Fenerbahçe maçı canlı izle HD...