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Haberler Yaşam Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Brezilya seçimlerini kazanan Yeni devlet başkanı Lula Da Silva hangi partiden?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 09:23

Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Brezilya seçimlerini kazanan Yeni devlet başkanı Lula Da Silva hangi partiden?

2 Ekim 2022 Brezilya seçimleri ilk turunda galip çıkmayınca seçimler ikinci tura kalmıştı. Güncel devlet başkanı Jair Bolsonaro ile eski başkan Lula da Silva'nın arasında geçen ikinci tur Brezilya seçimleri sona erdi ve matematiksel olarak Lula da Silva yeni devlet lideri oldu. Bu haberi duyan vatandaşlar Lula da Silva kimdir, kaç yaşında gibi sorulara yanıt arıyor. Daha önce yolsuzluk sebebiyle hapse giren Lula da Silva, iki dönem devlet başkanlığını üstlenmişti. Peki, Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Lula da Silva hangi partiden? İşte detaylar…

Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Brezilya seçimlerini kazanan Yeni devlet başkanı Lula Da Silva hangi partiden?

Brezilya Seçimlerinin galibi Lula da Silva oldu. Birinci tur Brezilya Seçimleri 2 Ekim 2022 tarihinde yapılıp kimse galip gelemezken, ikinci tur seçimleri dün yapıldı ve kazanan Lula da Silva oldu. Bu sebebiyle "Lula da Silva kimdir, kaç yaşında, hangi partiden?" gibi sorular yanıt arıyor. Mevcut devlet lideri Jair Bolsonaro seçimi ikinci tamamladı. Peki, Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Yeni Brezilya devlet başkanı Lula Da Silva hangi partiden? İşte detaylar…

Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Brezilya seçimlerini kazanan Yeni devlet başkanı Lula Da Silva hangi partiden?

BREZİLYA SEÇİMLERİ GALİBİ LULA DA SILVA OLDU

Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) yayınladığı yüzde 98,9'u açılan sandık sonuçlarına göre Lula yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49,17 oranında oy aldı.

TSE'nin seçim sonuçlarını paylaştığı internet sayfasında, seçimin matematiksel olarak tamamlandığı, açılmayan sandıkların sonucu etkilemeyeceği belirtildi.

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Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Brezilya seçimlerini kazanan Yeni devlet başkanı Lula Da Silva hangi partiden?

Daha önce Brezilya'yı iki dönem yöneten Lula, yüzde 2'den az farkla seçimin galibi oldu.

Lula, Twitter hesabından Brezilya bayrağını "Demokrasi" notuyla paylaştı.

Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te devlet başkanlığını Bolsonaro'dan devralacak.

Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Brezilya seçimlerini kazanan Yeni devlet başkanı Lula Da Silva hangi partiden?

LULA DA SILVA KİMDİR?

Pernambuco eyaletinin Caetés kentinde doğdu. 1952'den itibaren São Paulo'da büyüdü. Sekiz çocuklu Aristides Inácio da Silva ve Eurídice Ferreira de Mello çiftinin yedinci çocuğuydu. Yoksulluktan dolayı okula çok az gidebildi ve 12 yaşından itibaren ayakkabı boyacılığı, postacılık, çamaşırhane işçiliği gibi çeşitli işlerde çalıştı.

Daha sonra bir metal fabrikasında çalışmaya başladı ve metal işçiliği eğitimi gördü. 1966'dan sonra São Bernardo do Campo'da büyük bir metal işletmesinde çalışmaya başladı.

Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Brezilya seçimlerini kazanan Yeni devlet başkanı Lula Da Silva hangi partiden?

1975 yılında sendika başkanı olan Lula da Silva, 1986 yılında Brezilya kongresine katıldı. İki defa başkanlık için oynasa da seçilemeyen Lula da Silva, 27 Ekim 2002 tarihinde yapılan ikinci tur seçimlerini Brezilya Sosyal Demokrat Partisi adayı José Serra'ya karşı başarıyla tamamladı ve 1995 yılından beri başkanlık görevinde bulunan Fernando Henrique Cardoso'nun yerine Brezilya devlet başkanı oldu.

Aynı zamanda Mato Grosso valisi olan ve Greenpeace'in Brezilya'daki yağmur ormanlarının tahrip edilmesinden sorumlu tuttuğu sanayici Blairo Maggi gibi isimlerle yakınlığı yüzünden çokça eleştirildi. 2006 yılında yapılan seçimlerde rakibi sosyal demokrat Geraldo Alckmin'e karşı yeniden başarılı olarak başkanlık görevini sürdürdü.

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