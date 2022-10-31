Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Brezilya seçimlerini kazanan Yeni devlet başkanı Lula Da Silva hangi partiden?

2 Ekim 2022 Brezilya seçimleri ilk turunda galip çıkmayınca seçimler ikinci tura kalmıştı. Güncel devlet başkanı Jair Bolsonaro ile eski başkan Lula da Silva'nın arasında geçen ikinci tur Brezilya seçimleri sona erdi ve matematiksel olarak Lula da Silva yeni devlet lideri oldu. Bu haberi duyan vatandaşlar Lula da Silva kimdir, kaç yaşında gibi sorulara yanıt arıyor. Daha önce yolsuzluk sebebiyle hapse giren Lula da Silva, iki dönem devlet başkanlığını üstlenmişti. Peki, Lula da Silva kimdir, kaç yaşında? Lula da Silva hangi partiden? İşte detaylar…