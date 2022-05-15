Haberler Yaşam LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bugün TERRA LUNA COİN GRAFİK CANLI

Giriş Tarihi: 15.05.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 15:01

LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bugün TERRA LUNA COİN GRAFİK CANLI

Luna Coin son dakika rakamları, Terra Luna'nın yüzde yüze yakın değer kaybederek 1 doların altına düşmesinin ardından yakın mercek altına alındı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan kripto para piyasasındaki çöküş 100 dolarları gören Terra Luna'da büyük bir deprem yarattı. Stabil coin UST değerinin tekrar bir dolarda sabitlenmesi için büyük oranda satılan Bitcoin, arz talep dengesini kuramayınca kripto paraların değerini düşürdü ve hem Bitcoin'de hem de diğer altcoinlerde çöküşe sebep oldu. Bu noktada Terra Luna coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? soruları yanıt aramaya başladı. İşte 15 Mayıs bugün canlı Luna Coin grafik…