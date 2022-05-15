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Haberler Yaşam LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bugün TERRA LUNA COİN GRAFİK CANLI
Giriş Tarihi: 15.05.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 15:01

LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bugün TERRA LUNA COİN GRAFİK CANLI

Luna Coin son dakika rakamları, Terra Luna'nın yüzde yüze yakın değer kaybederek 1 doların altına düşmesinin ardından yakın mercek altına alındı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan kripto para piyasasındaki çöküş 100 dolarları gören Terra Luna'da büyük bir deprem yarattı. Stabil coin UST değerinin tekrar bir dolarda sabitlenmesi için büyük oranda satılan Bitcoin, arz talep dengesini kuramayınca kripto paraların değerini düşürdü ve hem Bitcoin'de hem de diğer altcoinlerde çöküşe sebep oldu. Bu noktada Terra Luna coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? soruları yanıt aramaya başladı. İşte 15 Mayıs bugün canlı Luna Coin grafik…

LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bugün TERRA LUNA COİN GRAFİK CANLI

Terra Luna coin çöküşü kripto para piyasasında deprem etkisi yarattı. Yüzde yüze ulaşan değer kaybı ardından yatırımcılar hiç memnun değil. Luna coin ne kadar düştü? Sorusunun yanıtı kripto yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratıyor. Geçtiğimiz yıl zirvesini yaşayan kripto paralar bu defa tehlikeyi elinde tutuyor. Peki, 15 Mayıs bugün Terra LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? Terra luna coin yorum ve son dakika rakamları…

LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bugün TERRA LUNA COİN GRAFİK CANLI

TERRA LUNA COİN SON DAKİKA

Yaşanan çöküşte UST'yi 1 dolara sabitlemek şu an için uygulanan çözümler arasında yer alıyor. Dip seviyede milyonlarca Luna alınacak. Bunun ne kadar devam edeceğini tahmin etmek zor. Uzun süre Luna'nın eski seviyelere gelemeyeceği uzman yorumları arasında bulunuyor.

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LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bugün TERRA LUNA COİN GRAFİK CANLI

LUNA COİN KAÇ DOLAR?

Dip seviyeyi gören Terra Luna coin fiyatı şu anda 1 dolar seviyesinde ilerliyor. 0,60 dolara gerileyen coinde küçük çaplı bir toparlanma yaşandığı söylenebilir.

LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bugün TERRA LUNA COİN GRAFİK CANLI

LUNA COİN KAÇ TL?

Tüm para birimlerinde kripto para yatırımcısını üzen Terra Luna TL fiyatı 18,54 liradan işlem görüyor.

LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL? 15 Mayıs 2022 Bugün TERRA LUNA COİN GRAFİK CANLI

TERRA LUNA COİN NEDEN DÜŞTÜ?

ABD enflasyon verisi sonrası kripto paralarda dalgalanma yaşandı. Bir hafta önceye kadar 100 dolar üzerinde işlem gören Luna coin, bugün 1 dolar altına düştü. Sabit coinlerin düşüşünü engellemek için yapılan satışlar da arz talep dengesini bozdu ve birçok kripto parada düşüş yaşandı.

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