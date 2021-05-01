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Haberler Yaşam Lütfihak Alpkan kimdir, nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan hayatı!
Giriş Tarihi: 01.05.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 09:02

kimdir, nereli? Bakan Yardımcısı Prof. Dr. !

Bakan Yardımcılığına atanan hayatı ile milyonların gündemine geliyor. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, yeni göreve getirilen bakan yardımcısıyla ilgili olarak , nereli, kaç yaşında gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Birçok idari görevleri üstlenen Alpkan, 2004'te Yönetim ve Organizasyon alanında "doçent" ve 2009'da "profesör" unvanını aldı. Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, 1969 senesinde İstanbul'da dünyaya geldiği biliniyor. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Alpkan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Lütfihak Alpkan kimdir, nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan hayatı!

son günlerde hayatıyla en çok merak edilen isimler arasında bulunuyor. Son olarak 30.04.2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Bakan Yardımcılığına getirilen , nereli gibi sorusuna yanıt aranıyor. Sabah saatlerinden itibaren yeni bakan yardımcısının hayatına dair sorgulamalar artarken Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, 1969 senesinde İstanbul'da dünyaya geldiği biliniyor. İşte !

Lütfihak Alpkan kimdir, nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan hayatı!

LÜTFİHAK ALPKAN KİMDİR?

hayatı ile son günlerin araştırılan isimleri arasında yer aldı. Son olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Bakan Yardımcılığına getirilen ile ilgili detaylar şöyle;

LÜTFİHAK ALPKAN HAYATI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, 1969 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Alpkan, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ve 1997 yılında ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Genel İşletme alanında yüksek lisans dereceleri aldı.

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Lütfihak Alpkan kimdir, nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan hayatı!

Doktorasını 2000 yılında ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Genel İşletme alanında tamamlayan Alpkan, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, İnsanKaynakları Yönetimi, Girişimcilik vb. konularda eğitim, araştırma, yayın ve hakemlik faaliyetlerinde bulundu.

Daha sonra Alpkan, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü, Vekil Dekanlık, Rektör Danışmanlığı gibi idari görevler üstlendi. Alpkan, 2004'te Yönetim ve Organizasyon alanında "doçent" ve 2009'da "profesör" unvanını aldı.

Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği kurucu Başkan Yardımcısı ve International Strategic Management Conference'ın Başkanı olan Prof. Dr. , İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Halen İTÜ Rektör Yardımcısı olan Alpkan evli ve iki çocuk babasıdır.

Son olarak Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, 30,04,2021 tarihinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel

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