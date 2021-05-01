Lütfihak Alpkan kimdir, nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan hayatı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Lütfihak Alpkan hayatı ile milyonların gündemine geliyor. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, yeni göreve getirilen bakan yardımcısıyla ilgili olarak Lütfihak Alpkan kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Birçok idari görevleri üstlenen Alpkan, 2004'te Yönetim ve Organizasyon alanında "doçent" ve 2009'da "profesör" unvanını aldı. Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, 1969 senesinde İstanbul'da dünyaya geldiği biliniyor. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Alpkan, evli ve iki çocuk babasıdır.