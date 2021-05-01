Lütfihak Alpkan kimdir, nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan hayatı!

LÜTFİHAK ALPKAN KİMDİR?

Lütfihak Alpkan hayatı ile son günlerin araştırılan isimleri arasında yer aldı. Son olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilen Lütfihak Alpkan hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

LÜTFİHAK ALPKAN HAYATI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, 1969 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Alpkan, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ve 1997 yılında ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Genel İşletme alanında yüksek lisans dereceleri aldı.