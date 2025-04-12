LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU BEKLENİYOR! Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman, Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

LYRİD (ÇALGI) GÖKTAŞI YAĞMURU TÜRKİYE'DE GÖZLEMLENEBİLECEK Mİ?

Bu yıl, ay ışığının minimum düzeyde olması, yıldız gözlemcileri için mükemmel bir izleme fırsatı sunuyor . Meteor yağmurunun yayıldığı nokta Lyra (Çalgı) Takımyıldızı'nda yer alan Vega yıldızına yakın bir bölgedir. Bu nedenle, kuzeydoğu yönüne bakmak en iyi gözlem sonuçlarını verebilir. Görsel şölen niteliğinde olan bu gökyüzü olayıTürkiye'den de gözlemlenebilecek.