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LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU BEKLENİYOR! Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman, Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
14:29
LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU BEKLENİYOR! Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman, Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?
En etkileyici gökyüzü şölenlerinden biri olan Lyrid Meteor Yağmuru, bu nisan ayında yeniden gökyüzünü süsleyecek. Yüzyıllardır gözlemlenen bu büyüleyici doğa olayı, Vega yıldızının da yer aldığı Çalgı (Lyra) takımyıldızı yakınlarında izlenebilecek. Gökyüzü meraklıları için unutulmaz anlar vadeden Lyrid meteorları, geceyi adeta bir yıldız geçidine çevirmesi bekleniyor. Peki, Lyrid Göktaşı Yağmuru ne zaman, Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?