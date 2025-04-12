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Giriş Tarihi: 12.04.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 14:29

LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU BEKLENİYOR! Lyrid (Çalgı) Göktaşı Yağmuru ne zaman, Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

En etkileyici gökyüzü şölenlerinden biri olan Lyrid Meteor Yağmuru, bu nisan ayında yeniden gökyüzünü süsleyecek. Yüzyıllardır gözlemlenen bu büyüleyici doğa olayı, Vega yıldızının da yer aldığı Çalgı (Lyra) takımyıldızı yakınlarında izlenebilecek. Gökyüzü meraklıları için unutulmaz anlar vadeden Lyrid meteorları, geceyi adeta bir yıldız geçidine çevirmesi bekleniyor. Peki, Lyrid Göktaşı Yağmuru ne zaman, Türkiye'den gözlemlenebilecek mi?

LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU BEKLENİYOR! Lyrid Çalgı Göktaşı Yağmuru ne zaman, Türkiye’den gözlemlenebilecek mi?

Her sene Nisan ayında gökyüzünde görsel bir şölen sunan Lyrid Göktaşı Yağmuru, 2025'te de geceyi büyüleyici bir şekilde aydınlatacak. Yakın zamanda gerçekleşen Güneş Tutulması'nın ardından, bu etkileyici doğa olayı bir kez daha astronomi tutkunlarının heyecanını zirveye taşıyor. Peki, Lyrid Göktaşı Yağmuru ne zaman, Türkiye'den gözlemlenebilecek mi? İşte, detaylar...

LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU BEKLENİYOR! Lyrid Çalgı Göktaşı Yağmuru ne zaman, Türkiye’den gözlemlenebilecek mi?

LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU NE ZAMAN?

Her yıl Nisan ayında gerçekleşen Lyrid göktaşı yağmuru, 14-30 Nisan tarihleri arasında gökyüzünü aydınlatmaya hazırlanıyor. Bu dönemde gökyüzünde kısa süreli ama etkileyici ışık izleri bırakan meteorlar gözlemlenebilecek. Yağmurun en yoğun olduğu gece ise 21-22 Nisan. Bu tarihlerde saatte ortalama 10 meteorun atmosfere girmesi bekleniyor.

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LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU BEKLENİYOR! Lyrid Çalgı Göktaşı Yağmuru ne zaman, Türkiye’den gözlemlenebilecek mi?

LYRİD (ÇALGI) GÖKTAŞI YAĞMURU TÜRKİYE'DE GÖZLEMLENEBİLECEK Mİ?

Bu yıl, ay ışığının minimum düzeyde olması, yıldız gözlemcileri için mükemmel bir izleme fırsatı sunuyor . Meteor yağmurunun yayıldığı nokta Lyra (Çalgı) Takımyıldızı'nda yer alan Vega yıldızına yakın bir bölgedir. Bu nedenle, kuzeydoğu yönüne bakmak en iyi gözlem sonuçlarını verebilir. Görsel şölen niteliğinde olan bu gökyüzü olayıTürkiye'den de gözlemlenebilecek.

LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU BEKLENİYOR! Lyrid Çalgı Göktaşı Yağmuru ne zaman, Türkiye’den gözlemlenebilecek mi?

LYRİDLER NEDEN ÖNEMLİDİR?
Lyrid'ler, insanlık tarafından en uzun süredir gözlemlenen meteor yağmurlarından biridir. Çin kayıtlarında M.Ö. 687 yılına kadar uzanan gözlemler mevcuttur. Bu özelliğiyle tarihsel açıdan da büyük öneme sahiptir