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Haberler Yaşam Maaş bağlanacak diye parmak bastı! Hayatı karardı... 4 milyon lira buhar oldu
Giriş Tarihi: 11.12.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 12:16

Maaş bağlanacak diye parmak bastı! Hayatı karardı... 4 milyon lira buhar oldu

Kahramanmaraş'ta okuma yazma bilmeyen Remzi Bolat (72), kendisini evlendirip maaş bağlatacağını söyleyen Resul T. ile tapu dairesine giderek, 4 milyon TL değerindeki 3 ev ile 3 arsasını, verilen evraka parmak basarak devretti. Bolat, "İyi bir adam sanıp inandım. Meğer her şeyimi almış'' dedi.

DHA
Maaş bağlanacak diye parmak bastı! Hayatı karardı... 4 milyon lira buhar oldu

MAAŞ BAĞLANACAK DİYE PARMAK BASTI! HAYATI KARARDI... 4 MİLYON LİRA BUHAR OLDU

Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal Döngele Mahallesi'nde yaşayan Remzi Bolat'ın eşi 2 sene önce yaşamını yitirdi.

Maaş bağlanacak diye parmak bastı! Hayatı karardı... 4 milyon lira buhar oldu

Çocuğu olmayan Bolat, Resul T. ile tanıştı. Resul T., kendisini evlendireceğini ve yaşlı maaşı bağlatacağını söylediği Bolat ile yakınlık kurdu. Resul T., daha sonra, "Sen benim ikinci babamsın" dediği Remzi Bolat'ı notere ve tapuya götürdü.

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Maaş bağlanacak diye parmak bastı! Hayatı karardı... 4 milyon lira buhar oldu

Resul T., okuma yazma bilmeyen Bolat'a verdiği belgelere parmak bastırıp, 3 evle 3 arsasını kendi üzerine geçirdi.

Maaş bağlanacak diye parmak bastı! Hayatı karardı... 4 milyon lira buhar oldu

Olanları duyan Remzi Bolat'ın kardeşi Şaban Bolat, adliyeye gidip ağabeyinin vasisi olmak istedi. Kahramanmaraş 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi Şaban Bolat'ı, Remzi Bolat'a vasi olarak atadı.

Maaş bağlanacak diye parmak bastı! Hayatı karardı... 4 milyon lira buhar oldu

Şaban Bolat daha sonra gayrimenkullerin yaklaşık 4 milyon TL değerinde olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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