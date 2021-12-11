HaberlerYaşamMaaş bağlanacak diye parmak bastı! Hayatı karardı... 4 milyon lira buhar oldu
Giriş Tarihi: 11.12.2021 12:14Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 12:16
Maaş bağlanacak diye parmak bastı! Hayatı karardı... 4 milyon lira buhar oldu
Kahramanmaraş'ta okuma yazma bilmeyen Remzi Bolat (72), kendisini evlendirip maaş bağlatacağını söyleyen Resul T. ile tapu dairesine giderek, 4 milyon TL değerindeki 3 ev ile 3 arsasını, verilen evraka parmak basarak devretti. Bolat, "İyi bir adam sanıp inandım. Meğer her şeyimi almış'' dedi.