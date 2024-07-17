MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK- Bağ-kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılacağını, duyurdu.

Emeklilerin maaş ödemelerinin başlayacak olmasından dolayı mağduriyet yaratılmayacağını ve farkların kanun taslağının kanunlaşmasıyla birlikte hesaplara yatırılacağını belirten Güler, emeklilere seyyanen zam olmayacağını da belirtti.