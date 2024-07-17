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Haberler Yaşam MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK- Bağ-kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 10:44

MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK- Bağ-kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

Milyonlarca emeklinin gündeminde emekli maaş farkı ödeme tarihleri yer alıyor. En düşük emekli maaşının açıklanmasıyla birlikte şimdi gözler maaş farklarına çevrildi. En düşük emekli aylığı 10 binden, 12.500'e yükselirken her ay tahsis numarasına göre ödenen emekli maaşlarında gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, SSK- Bağ-kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK- Bağ-kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammı belli oldu. Buna göre; SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin yüzde kaç zam aldığı da duyuruldu. Bu noktada gözler açıklanan zam oranının ardından oluşan emekli maaş farkı ödeme tarihine çevrildi. Peki, Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK- Bağ-kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, 10 bin lira olan en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılacağını, duyurdu.

Emeklilerin maaş ödemelerinin başlayacak olmasından dolayı mağduriyet yaratılmayacağını ve farkların kanun taslağının kanunlaşmasıyla birlikte hesaplara yatırılacağını belirten Güler, emeklilere seyyanen zam olmayacağını da belirtti.

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MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK- Bağ-kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş ödemeleri ayın 17'sinden itibaren ödenmeye başlıyor. Ancak beklenen en düşük emekli maaşına yönelik artış temmuz ayı ödemesine yetişmeyecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ödemelere dair şu ifadeleri kullandı: ''Kanunlaşma süreci var. Yürürlük sürecini mağduriyet oluşturmayacak şekilde düzenleyeceğiz.''

SSK emekli ödemeleri 17-26 arası,

Bağkur ödemeleri 25'i ile 28'i arasında tahsis numarasına göre yapılıyor.

MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK- Bağ-kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK- Bağ-kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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