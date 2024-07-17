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MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 || SSK- Bağ-kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
10:44
Milyonlarca emeklinin gündeminde emekli maaş farkı ödeme tarihleri yer alıyor. En düşük emekli maaşının açıklanmasıyla birlikte şimdi gözler maaş farklarına çevrildi. En düşük emekli aylığı 10 binden, 12.500'e yükselirken her ay tahsis numarasına göre ödenen emekli maaşlarında gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, SSK- Bağ-kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?