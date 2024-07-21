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MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 | Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
17:07
Emekli ve memur maaşlarına enflasyon farkı ile 24,73 oranında zam yapılırken gözler oluşan maaş farkının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Yılda 2 kez maaşlarına zam alan memur ve emekliler oluşan 14 günlük farkın ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, maaş farkı ödeme takvimi Temmuz 2024!