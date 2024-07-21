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Haberler Yaşam MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 | Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 17:07

MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 | Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli ve memur maaşlarına enflasyon farkı ile 24,73 oranında zam yapılırken gözler oluşan maaş farkının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Yılda 2 kez maaşlarına zam alan memur ve emekliler oluşan 14 günlük farkın ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak? İşte, maaş farkı ödeme takvimi Temmuz 2024!

MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 | Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak memur ve memur emekli maaşları netleşti. SSK emekli ödemeleri 17-26 arası, Bağkur ödemeleri ise 25'i ile 28'i arasında gerçekleşiyor. Memur maaşları ise her ayın 15'inde gerçekleşiyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılmaktadır. Peki, Emekli ve memur maaş farkları ne zaman ödenecek?

MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 | Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

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MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 | Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Memur emeklisi her ayın 1-5'i arasında emekli maaşı ödemesi alıyor. Ay başında zamlar belli olmadan önce emekli maaşı ödemesi yapıldığından memur emeklisi maaş farklarını ayrıca alacak. Ödemenin her dönem olduğu gibi ay sonunda yapılması bekleniyor.

MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 | Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

MEMUR MAAŞI 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NEREYE YATACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM' lerinden çekebiliyorlar.

MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 | Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Binlerce emeklinin beklediği emekli ek zammına dair son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanı Güler, emekli maaşları hakkında "En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 olarak belirliyoruz." dedi.

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