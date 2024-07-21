MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 | Emekli ve memur maaş farkları yattı mı, maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak memur ve memur emekli maaşları netleşti. SSK emekli ödemeleri 17-26 arası, Bağkur ödemeleri ise 25'i ile 28'i arasında gerçekleşiyor. Memur maaşları ise her ayın 15'inde gerçekleşiyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılmaktadır. Peki, Emekli ve memur maaş farkları ne zaman ödenecek?