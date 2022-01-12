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Giriş Tarihi: 12.01.2022 11:09Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 11:10
Maaş farkları 2022 ne zaman yatacak? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve emeklilerin zamlı maaşları ve 15 günlük farkları ne zaman, ayın kaçında yatıyor?
Emekli ve memurların 2022 Ocak zammı netleşirken enflasyon farklarından doğan maaş farkının yatacağı tarih merak konusu haline geldi. Bu noktada ise "2022 Zamlı Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri Ocak ayında belirlenen tarihte zamlı maaşlarına kavuşacaktı. Peki, Emekli ve memur 2022 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…