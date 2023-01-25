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Giriş Tarihi: 25.01.2023 21:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 21:51

Maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Emekli, memur zamlı maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu!

Maaş farkı ödeme tarihleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2023 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları yüzde 30 oranında artış yaşadı. Zamlı aylıklar hesaplara yatmaya başlarken gözler 15 günlük maaş farkının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar, hesaplarını kontrol etmeye başladı. ''Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt aranırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maaş farkı ödeme takvimi ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, 2023 Zamlı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? İşte, 2023 SSK, Bağkur emekli memur zam farkı ödeme tarihleri takvimi…

Maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu! 2023 Zamlı emekli memur maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek?

Zamlı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. 2023 Ocak zammı sonrası en düşük emekli aylığı 5 bin 500 lira olurken en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 liraya yükseldi. Ocak ayının son günlerine girilmesiyle beraber milyonlarca vatandaş banka hesaplarını kontrol etmeye başladı. Zam farkı ödemeleri için araştırmalar sürerken beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Açıklama ile zamlı emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu. Peki, Zamlı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? İşte, 2023 Emekli ve memur maaş farkı ödemeleri son durum.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu! 2023 Zamlı emekli memur maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek?

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklileri normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyor. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında zamlı memur emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu.

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Maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu! 2023 Zamlı emekli memur maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek?

Buna göre, 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri, ek zam farklarını 27 Ocak 2023 Cuma günü alacak.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu! 2023 Zamlı emekli memur maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek?

AYLIK VE EK GÖSTERGE FARKI ÖDEMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2023 Yılı Ocak Dönemi Zam Farkları İle Harp veya Vazife Malullerinin 2022 Yılı Ek Ödemelerinin Ödenmesi" ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri belli oldu! 2023 Zamlı emekli memur maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek?

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

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