Zamlı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. 2023 Ocak zammı sonrası en düşük emekli aylığı 5 bin 500 lira olurken en düşük memur maaşı ise 11 bin 848 liraya yükseldi. Ocak ayının son günlerine girilmesiyle beraber milyonlarca vatandaş banka hesaplarını kontrol etmeye başladı. Zam farkı ödemeleri için araştırmalar sürerken beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Açıklama ile zamlı emekli memur maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu. Peki, Zamlı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek? İşte, 2023 Emekli ve memur maaş farkı ödemeleri son durum.