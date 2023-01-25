Maaş farkı ödeme tarihleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2023 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları yüzde 30 oranında artış yaşadı. Zamlı aylıklar hesaplara yatmaya başlarken gözler 15 günlük maaş farkının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar, hesaplarını kontrol etmeye başladı. ''Zamlı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt aranırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maaş farkı ödeme takvimi ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, 2023 Zamlı emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek? İşte, 2023 SSK, Bağkur emekli memur zam farkı ödeme tarihleri takvimi…