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Maaş farkları ödemeleri ne zaman, belli oldu mu? 2025 Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
07:38
Maaş farkları ödemeleri ne zaman, belli oldu mu? 2025 Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?
2025 ocak ayı maaş zammı belli oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranlarının açıklanmasının ardından gözler maaş farklarına çevrildi. Memur aylıkları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödeniyor. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 2025 maaş ödeme takvimi!