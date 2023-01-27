Emekli ve memurların gözü zam maaş farkı ödeme tarihlerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından ödemelerin yapılacağı tarih de belirlenmiş oldu. Bilindiği üzere bu yıl iki tarafa da yüzde 30'luk zam kararı verilmişti. Bu kapsamda ise "Emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemelerin bugün başlaması bekleniyor. Peki, Emekli memur zam maaş farkı yattı mı? İşte hesaplama ve sorgulama ekranı…