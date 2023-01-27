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Haberler Yaşam Maaş farkları ödemeleri başlıyor! 2023 Emekli memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 07:03

Maaş farkları ödemeleri başlıyor! 2023 Emekli memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, hesaplama nasıl yapılır?

Emekli ve memurların gözü zam maaş farkı ödeme tarihlerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından ödemelerin yapılacağı tarih de belirlenmiş oldu. Bilindiği üzere bu yıl iki tarafa da yüzde 30'luk zam kararı verilmişti. Bu kapsamda ise "Emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemelerin bugün başlaması bekleniyor. Peki, Emekli memur zam maaş farkı yattı mı? İşte hesaplama ve sorgulama ekranı…

Maaş farkları ödemeleri başlıyor! 2023 Emekli memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, hesaplama nasıl yapılır?

2023 yılı zam oranlarının belirlenmesinin ardından maaş farkı ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği ödemelerin yapılacağı tarih geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Bu kapsamda "2023 Emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu yıl zam oranı yüzde 30 olarak belirlenmişti. İşte Emekli memur maaş farkı ödeme tarihi ve hesaplama ekranı gibi tüm detaylar.

Maaş farkları ödemeleri başlıyor! 2023 Emekli memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, hesaplama nasıl yapılır?

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında zamlı memur emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu.

İşte o tarih

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Maaş farkları ödemeleri başlıyor! 2023 Emekli memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, hesaplama nasıl yapılır?

Buna göre, 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri, ek zam farklarını 27 Ocak 2023 Cuma günü alacak.

Maaş farkları ödemeleri başlıyor! 2023 Emekli memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, hesaplama nasıl yapılır?

AYLIK VE EK GÖSTERGE FARKI ÖDEMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2023 Yılı Ocak Dönemi Zam Farkları İle Harp veya Vazife Malullerinin 2022 Yılı Ek Ödemelerinin Ödenmesi" ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Maaş farkları ödemeleri başlıyor! 2023 Emekli memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, hesaplama nasıl yapılır?

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

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