Haberler Yaşam Maaş farkları ödemeleri başlıyor! 2023 Emekli memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, hesaplama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 07:03

Maaş farkları ödemeleri başlıyor! 2023 Emekli memur maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, hesaplama nasıl yapılır?

Emekli ve memurların gözü zam maaş farkı ödeme tarihlerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından ödemelerin yapılacağı tarih de belirlenmiş oldu. Bilindiği üzere bu yıl iki tarafa da yüzde 30'luk zam kararı verilmişti. Bu kapsamda ise "Emekli memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemelerin bugün başlaması bekleniyor. Peki, Emekli memur zam maaş farkı yattı mı? İşte hesaplama ve sorgulama ekranı…