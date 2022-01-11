Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni zamlı maaşları netleşti! SSK-Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?

En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022 belli oldu. Yapılan resmi açıklamalar ışığında netleşen rakamların ardından 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin ne kadar alacağı araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere; eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. Öte yandan; en düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. Bu kapsamda; SSK-Bağkur Emeklilerin emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni zamlı maaşları!