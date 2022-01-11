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Haberler Yaşam Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni zamlı maaşları netleşti! SSK-Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 11.01.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 18:42

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni zamlı maaşları netleşti! SSK-Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?

En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022 belli oldu. Yapılan resmi açıklamalar ışığında netleşen rakamların ardından 1600, 2300, 2600, 3200 TL maaşı olan emeklilerin ne kadar alacağı araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere; eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. Öte yandan; en düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. Bu kapsamda; SSK-Bağkur Emeklilerin emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni zamlı maaşları!

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni zamlı maaşları netleşti! SSK-Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur ve memur emeklileri için zam oranı belirlendi. Resmi açıklamalar ile birlikte toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verildi. Hal böyle olunca; "SSK-Bağkur Emeklilerin emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni zamlı maaşları!

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni zamlı maaşları netleşti! SSK-Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni zamlı maaşları netleşti! SSK-Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni zamlı maaşları netleşti! SSK-Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni zamlı maaşları netleşti! SSK-Bağkur En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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