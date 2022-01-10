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Haberler Yaşam Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları belli oldu! 2022 Yeni SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 10.01.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 09:06

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları belli oldu! 2022 Yeni SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni zamlı maaşı ödemelerin yapılacağı tarihe kısa süre kala merak konusu haline geldi. Ocak ayının başında netleşen zam oranıyla beraber SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında 25.5 oranında artış yapılacağı müjdelenmişti. Emekli zammı açıklaması sonrası vatandaşlar "Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar maaş alacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar için 2022 zamlı maaş hesaplama tablosu ve detaylar…

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları belli oldu! 2022 Yeni SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Emekli zammı açıklaması sonrası binlerce kişi gözünü yeni aylıklara çevirdi. Netleşen zam oranıyla beraber SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında 25.5 oranında artış yapılacağı ifade edilirken Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar için yeni zamlı tutarlar merak ediliyor. Hal böyleyken "En düşük, en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar için zam hesaplama tablosu ve detaylar...

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları belli oldu! 2022 Yeni SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları belli oldu! 2022 Yeni SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları belli oldu! 2022 Yeni SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları belli oldu! 2022 Yeni SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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