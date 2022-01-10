Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları belli oldu! 2022 Yeni SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin yeni zamlı maaşı ödemelerin yapılacağı tarihe kısa süre kala merak konusu haline geldi. Ocak ayının başında netleşen zam oranıyla beraber SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında 25.5 oranında artış yapılacağı müjdelenmişti. Emekli zammı açıklaması sonrası vatandaşlar "Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar maaş alacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar için 2022 zamlı maaş hesaplama tablosu ve detaylar…