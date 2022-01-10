Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşları belli oldu! 2022 Yeni SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.