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Haberler Yaşam Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar alacak, 4A - 4B - 4C emekliye zamlı maaş kaç TL yatacak? 2022 emekli zammı netleşti!
Giriş Tarihi: 08.01.2022 07:30 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 07:31

Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar alacak, 4A - 4B - 4C emekliye zamlı maaş kaç TL yatacak? 2022 emekli zammı netleşti!

Aralık enflasyonunu belirlenmesiyle birlikte bilindiği üzere emekli ve memur zammı da netleşmişti. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında 25.5 oranında bir artış yapılırken bu karar hem enflasyon kararı hem de ilave artışla beraber kararlaştırıldı. Öte yandan "Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar maaş alacak?" sorusu yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. Vatandaşlar yeni zamların belli olmasıyla birlikte yeni maaşlarını merak ediyor. Peki, maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emekliler 2022'de ne kadar emekli maaşı alacak? İşte 2022 zammına ilişkin merak edilen tüm detaylar ve yeni maaş tablosu…

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların 2022 emekli maaşı ne kadar oldu, 4A - 4B - 4C emekliye zamlı maaş kaç TL yatacak? 2022 emekli zammı netleşti!

Emeklilerin aylıklarına uygulanacak olan 25.5'lik zam oranı heyecanla bekleniyor. Önümüzdeki ay zamlı maaşlarını alacak olan binlerce emeklinin geri sayımı devam ederken öte yandan bir kesim vatandaş yeni dönemde alacakları ücretleri hesaplıyor. Bu kapsamda ise "Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar maaş alacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamada emekli zammı tablosunu netleşmiş tüm detaylar belli olmuştu. İşte Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar için 2022 zamlı maaş hesaplama tablosu ve detaylar…

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların 2022 emekli maaşı ne kadar oldu, 4A - 4B - 4C emekliye zamlı maaş kaç TL yatacak? 2022 emekli zammı netleşti!

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların 2022 emekli maaşı ne kadar oldu, 4A - 4B - 4C emekliye zamlı maaş kaç TL yatacak? 2022 emekli zammı netleşti!

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların 2022 emekli maaşı ne kadar oldu, 4A - 4B - 4C emekliye zamlı maaş kaç TL yatacak? 2022 emekli zammı netleşti!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanların 2022 emekli maaşı ne kadar oldu, 4A - 4B - 4C emekliye zamlı maaş kaç TL yatacak? 2022 emekli zammı netleşti!

UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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