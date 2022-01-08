Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar alacak, 4A - 4B - 4C emekliye zamlı maaş kaç TL yatacak? 2022 emekli zammı netleşti!

Aralık enflasyonunu belirlenmesiyle birlikte bilindiği üzere emekli ve memur zammı da netleşmişti. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında 25.5 oranında bir artış yapılırken bu karar hem enflasyon kararı hem de ilave artışla beraber kararlaştırıldı. Öte yandan "Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olanlar 2022'de ne kadar maaş alacak?" sorusu yanıt arayan sorular arasında yer alıyor. Vatandaşlar yeni zamların belli olmasıyla birlikte yeni maaşlarını merak ediyor. Peki, maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emekliler 2022'de ne kadar emekli maaşı alacak? İşte 2022 zammına ilişkin merak edilen tüm detaylar ve yeni maaş tablosu…