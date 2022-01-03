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Haberler Yaşam Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurların 2022 zamlı yeni maaş tablosu belli oldu! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 13:47 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 13:49

Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurların 2022 zamlı yeni maaş tablosu belli oldu! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği memur ve emekli zam oranının netleşmesiyle beraber Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurlar 2022 yılında alacakları yeni ve zamlı maaşları araştırmaya başladı. Aralık ayına ilişkin enflasyon oranı TÜİK açıklaması ile 13.58 oldu. Bu noktada ise "En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu?" soruları yanıt arıyor. İlk hesaplamalarda Memur ve memur emeklisi için uygulanacak zam oranı 5+22,48 olarak şekillendi. İşte Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurların 2022 zamlı yeni maaş tablosu...

Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurların 2022 zamlı yeni maaş tablosu belli oldu! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu?

Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurlar gözünü yeni zamlı maaş tablosuna çevirdi. TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon oranıyla beraber gerek memur gerekse emeklilerin 2022 maaş zamları belli oldu. Hal böyle olunca hemşiresinden polisine binlerce kamu çalışanı zamlı tabloyla ilgili olarak "En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada ilk oran 5+22,48 olarak duyurulmuştu. İşte Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurların 2022 zamlı yeni maaş tablosu...

Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurların 2022 zamlı yeni maaş tablosu belli oldu! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu?

SON DAKİKA HABERİ | TÜİK AÇIKLADI: 2021 YILI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Aralık ayı enflasyon (TÜFE) oranı yüzde 13,58 düzeyinde gerçekleşirken bununla beraber 2021 yılı tamamında enflasyon yüzde 36,08 seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 25,48, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 19,60 artış gerçekleşti. Bu 19,60 kira artış oranı olarak netleşirken, 6 aylık enflasyon 25,48 memur ve emekli zammı için belirleyici oldu.

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Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurların 2022 zamlı yeni maaş tablosu belli oldu! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu?

MEMUR ZAMMI YÜZDE 27,48 DÜZEYİNDE OLDU

Memur ve memur emeklisi ise, 2021 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3'ü aşan kısmına ek olarak yüzde 5 toplu sözleşme zammı aldı. Bununla beraber "25,48-3+5=27,48" hesaplaması sonrası memur zammı yüzde 27,48 seviyesinde gerçekleşti.

Tabi bu rakamlara beklenen 'Ek zam' dahil değil.

Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurların 2022 zamlı yeni maaş tablosu belli oldu! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu?

EMEKLİ VE MEMURA 'EK ZAM' GELİYOR! SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve KAMU-SEN Genel Başkanı Önder Kahveci, Aralık ayında memur zammına ilave olarak gelebilecek ek zam konusunu masaya yatırdı. Bu kritik görüşme sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurdaki dalgalanmalardan kaynaklı olarak toplu sözleşmede ilgili maddelerde düzenleme yapılarak memura ek protokol ile ilave bir zam gelebileceğini bildirmişti. Tüm bunlarla beraber çalışmanın kamu personellerini kapsayacak şekilde enflasyon farkı ve üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi yapılacağı öne çıktı.

Ek zammın duyurulmasının ardından 15 Ocak'a kadar bu ek zammın maaşlara yansıtılması bekleniyor.

Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurların 2022 zamlı yeni maaş tablosu belli oldu! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu?

Tüm gözler bu akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamalarda olacak. Hükümet tarafından gelen açıklamalar dikkate alındığında parola yine aynı olacak: 'Emekli ve memur enflasyona ezdirilmeyecek'

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