Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurların 2022 zamlı yeni maaş tablosu belli oldu! En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği memur ve emekli zam oranının netleşmesiyle beraber Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurlar 2022 yılında alacakları yeni ve zamlı maaşları araştırmaya başladı. Aralık ayına ilişkin enflasyon oranı TÜİK açıklaması ile 13.58 oldu. Bu noktada ise "En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu?" soruları yanıt arıyor. İlk hesaplamalarda Memur ve memur emeklisi için uygulanacak zam oranı 5+22,48 olarak şekillendi. İşte Maaşı 3105, 4837, 5000, 6034 TL olan memurların 2022 zamlı yeni maaş tablosu...