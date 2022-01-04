Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Maaşı 4500, 5000, 6000 TL ve üstü olanlar için güncel AGİ tablosu: 2022 Özel sektörde AGİ kalktı mı, 2022'de kim, ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 11:30

Maaşı 4500, 5000, 6000 TL ve üstü olanlar için güncel AGİ tablosu: 2022 Özel sektörde AGİ kalktı mı, 2022'de kim, ne kadar alacak?

2022 AGİ tablosu son dönemde binlerce çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Asgari ücretin vergi dışına alınması kararı sonrası Asgari Geçim İndiriminin de kaldırıldığı konusu milyonların aklında soru işaretlerine neden olmuştu. "Özel sektörde AGİ kalktı mı, 2022'de kim, ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacak?" sorusu bu kapsamda gündeme gelen konular arasında yer alıyor. İşte 4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için güncel 2022 AGİ tablosu ve detaylar...

Maaşı 4500, 5000, 6000 TL ve üstü olanlar için güncel AGİ tablosu: 2022 Özel sektörde AGİ kalktı mı, 2022’de kim, ne kadar alacak?

Asgari ücret tutarına yapılan zamla beraber vergilerin kaldırıldığı da duyurulmuştu. Dolayısıyla gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına gelen AGİ tutarı da kaldırılmış oldu. Bu durum çeşitli iddiaları gündeme getirirken milyonlar "Özel sektörde AGİ kalktı mı, 2022'de kim, ne kadar alacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bir kesim özel sektörde 4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için ödemelerin devam ettiğini düşünürken bir kesim ise tamamen ödemelerin kalktığını savunuyor. Peki, 4500, 5000, 6000 TL ve üstü maaş alanlar için AGİ kalktı mı, kim ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar...

Maaşı 4500, 5000, 6000 TL ve üstü olanlar için güncel AGİ tablosu: 2022 Özel sektörde AGİ kalktı mı, 2022’de kim, ne kadar alacak?

AGİ ÖDEMELERİ KALKTI MI?

Asgari geçim indirimi, çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının yine çalışana iadesi anlamına geliyor.

En basit anlamıyla buna vergi iadesi de diyebiliriz. Bu kapsamda da çalışanın evli olup olmadığına, çocuk sayısına göre AGİ ödemeleri gerçekleştiriliyordu. 2022 yılında ise artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maaşı 4500, 5000, 6000 TL ve üstü olanlar için güncel AGİ tablosu: 2022 Özel sektörde AGİ kalktı mı, 2022’de kim, ne kadar alacak?

Bu artış da çalışanın gelirine göre 38 lira ile 300 lira arasında değişen tutarlarda yansıyacak. Sadece damga vergisi alınmaması nedeniyle çalışanların ücretlerine 38 liralık katkı olacak.

Maaşı 4500, 5000, 6000 TL ve üstü olanlar için güncel AGİ tablosu: 2022 Özel sektörde AGİ kalktı mı, 2022’de kim, ne kadar alacak?

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"TÜRKİYE BİRÇOK YÖNÜYLE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI"

Tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecindeyiz. Böyle kötü bir film senaryosu gibi. Bunun dünya ticaret sistemine ve lojistik alanına yansımaları var. Tüm bunların tedavisi, ülkelerin güçleri yettiğince bunun yansımalarını engellemeye çalıştı.

Türkiye bu konuda bir çok yönüyle pozitif ayrıştı. İki açıdan bakalım, sağlık hizmetleri ve pandemiyle mücadele sorunu açısında biz pozitif bir ayrışma yaptık. Sağlık sistemimizin başarısını taşıyanlar var, en gelişmiş ülkelerin sunduğu hizmet ile bizim verdiğimiz hizmete baksınlar. Olağanüstü başarı hikayesi var. Bunun da tabi bir maliyeti var. Tüm süreçte biz çalışanlarımıza destek sağladık. Kısa çalışma desteğiyle, nakdi destekle tüm çalışanlarımıza gayretlerimiz oldu.

Türkiye her şeye rağmen üretim sürecini ayakta tuttu. Sanayi çarkları dönmeye devam etti. En kötü dönemde büyüme gerçekleştiren bir ülke olduk. Sanayide 700 binden fazla insan istihdam etti.

Maaşı 4500, 5000, 6000 TL ve üstü olanlar için güncel AGİ tablosu: 2022 Özel sektörde AGİ kalktı mı, 2022’de kim, ne kadar alacak?

"TARİHİ BİR ASGARİ ÜCRET MUTABAKATINA İMZA ATTIK"

Türkiye üst üste 3 çeyrekte büyüdü ve bu büyüme devam ediyor. Yıl sonunda çift haneyi bulacağız. Burada başka bir şey var, ekonomideki dalgalanmaların getirdiği sonuçlar da var.

Asgari ücret düzeyi belirlenirken öncelikle bu sorunlar ele alındı. Biz çalışanlarımıza sosyal transfer yapmamız gerekiyordu. Bu noktadan hareket ettik ve erken başlayıp erken bitirdik. Tarihi bir asgari ücret mutabakatına imza attık.

SON DAKİKA