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SON DAKİKA: Maganda Buse fazla uzağa kaçamadı: Bağdat Caddesi’ndeki o görüntüler herkesi şok etmişti!
Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:35
Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
11:36
SON DAKİKA: Maganda Buse fazla uzağa kaçamadı: Bağdat Caddesi’ndeki o görüntüler herkesi şok etmişti!
İstanbul'da önceki gün maganda dehşeti yaşandı… Bağdat Caddesi'nde otomobili ile drift yapıp zikzak çizerek kazaya davetiye çıkaran sürücü Buse Ç. kıskıvrak yakalandı. Buse Ç'ye para cezası yazıldı. Ehliyeti ise elinden alındı.