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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Maganda Buse fazla uzağa kaçamadı: Bağdat Caddesi’ndeki o görüntüler herkesi şok etmişti!
Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:36

SON DAKİKA: Maganda Buse fazla uzağa kaçamadı: Bağdat Caddesi’ndeki o görüntüler herkesi şok etmişti!

İstanbul'da önceki gün maganda dehşeti yaşandı… Bağdat Caddesi'nde otomobili ile drift yapıp zikzak çizerek kazaya davetiye çıkaran sürücü Buse Ç. kıskıvrak yakalandı. Buse Ç'ye para cezası yazıldı. Ehliyeti ise elinden alındı.

EMİR SOMER
SON DAKİKA: Maganda Buse fazla uzağa kaçamadı: Bağdat Caddesi’ndeki o görüntüler herkesi şok etmişti!

Olay önceki Bağdat Caddesi'nde dün gece 34 DVJ 551 plakalı otomobilin sürücü drift yapıp zikzaklar çizerek yolda ilerlerken arkasından gelen bir sürücü cep telefonu ile kayda girmişti.

Bağdat Caddesi'nde drift yapan kadın sürücü gözaltına alındı | Video

SON DAKİKA: Maganda Buse fazla uzağa kaçamadı: Bağdat Caddesi’ndeki o görüntüler herkesi şok etmişti!

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri düğmeye basmıştı.

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SON DAKİKA: Maganda Buse fazla uzağa kaçamadı: Bağdat Caddesi’ndeki o görüntüler herkesi şok etmişti!

Ekipler, yaptığı çalışmada araç sürücüsünün Buse C. olduğunu tespit etti.

SON DAKİKA: Maganda Buse fazla uzağa kaçamadı: Bağdat Caddesi’ndeki o görüntüler herkesi şok etmişti!

MAGANDA BUSE C'YE 9 BİN 321 LİRA CEZA

Polis tarafından kısa sürede yakalanan Buse C.'ye 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Dirift yapmak) maddesinden 9 bin 125 lira ve 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 196 lira olmak üzere toplam 9 bin 321 lira idari para cezası uygulandı.

SON DAKİKA: Maganda Buse fazla uzağa kaçamadı: Bağdat Caddesi’ndeki o görüntüler herkesi şok etmişti!

Ayrıca sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.

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