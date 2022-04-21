SON DAKİKA: Maganda Buse fazla uzağa kaçamadı: Bağdat Caddesi’ndeki o görüntüler herkesi şok etmişti!

MAGANDA BUSE C'YE 9 BİN 321 LİRA CEZA



Polis tarafından kısa sürede yakalanan Buse C.'ye 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Dirift yapmak) maddesinden 9 bin 125 lira ve 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 196 lira olmak üzere toplam 9 bin 321 lira idari para cezası uygulandı.